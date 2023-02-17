Бизнес вновь настаивает на ограничении аппетита банков по тарифам на эквайринг

Масштаб проблемы

— На начальном этапе эквайринг по безналичному расчету составлял 3-5%. Потом, по мере роста количества карт и оборота денег по ним, он снижался до 1,5% для малого бизнеса. А 4-5 лет назад, вопреки логике и законам бизнеса, вновь начал расти, — отметил на пресс-конференции в московском пресс-центре ТАСС президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов. — Львиная доля эквайринга — банковская комиссия. Она определяется платежной системой, но забирает ее банк — эмитент системы.

При этом, по его словам, крупные продуктовые сети платят от 0,5 до 1%, сети non-food — ближе к 1,5%, а малый бизнес — кому как повезет: от 1,8 до почти 3%. То есть игроки рынка находятся в неравных условиях. Это актуально не только для офлайн-ритейлеров, но и для e-commerce, гостиничного бизнеса и т.д. Напомним, предприниматель обязан принимать карту к оплате, если его оборот составляет более 5 млн рублей в год. Для сравнения: во многих зарубежных странах эквайринг при расчете дебетовой картой составляет 0,2%, а при расчете кредитной — 0,3%. Для компаний, которые только выходят на рынок и не имеют оборотов на старте, ― 0,7%. В Китае плата за эквайринг стремится к нулю, а с платежей через QR-коды взимается 0,001%.

— Это квазиналог, он платится не с чистой прибыли, а с полной стоимости покупки. По моей информации, в Новосибирской области тариф по эквайрингу доходит до 3%. Для предпринимателей это очень существенно, с учетом прочей налоговой нагрузки, а также продолжающегося падения доходов населения и спроса. Бизнес еще не восстановился после пандемии и санкций, — говорит исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева. — Особенно эта проблема актуальна в районах области, где платежеспособность покупателей еще ниже, чем в городе.

Тема эквайринга крайне актуальна и для региональных предпринимателей, чьи обороты существенно меньше, чем у федеральных сетей. Особенно это касается малого бизнеса.

Она напомнила, что при появлении карты «МИР» многие предприниматели ожидали, что новый игрок собьет высокие ставки иностранных платежных систем. Но в итоге этого не произошло.

— Ранее я приходил в банки и спрашивал: «Почему у вас эквайринг стоит так дорого?» Мне говорили, что это жадные капиталисты — Visa и MasterCard — выставляют такие условия. Весной 2022 года эти системы ушли, а ставки не снизились. Я поинтересовался в банках — почему? Мне сказали: «Какие нам дали методички — то мы вам и озвучиваем». То есть убедительного объяснения величины тарифа в банках нет, — констатирует индивидуальный предприниматель Михали Шипилов (торговля табачными изделиями).

При этом, по его словам, вилка доходности для предпринимателей все больше сужается. Особенно на сегменте подакцизной продукции.

— Максимальная розничная цена на табачную продукцию прописывается на пачке. Мы можем делать наценку не более 6-7%. При этом в бюджет мы должны заплатить с выручки по УСН не менее 1%, отдать за эквайринг, а с остальной суммы — ни в чем себе не отказывай: плати зарплату, аренду и т. д, — говорит он. — В продуктовом ритейле ситуация с наценкой немного получше, но тоже не превышает 12-15%, так как ограничена платежеспособным спросом.

Ирина Мороз, директор ООО «Центр компетенций», собственник нескольких торговых точек, расположенных в сельских районах области, добавляет, что небольшие ритейлеры и так находятся в неконкурентных условиях с торговыми сетями, а процент эквайринга усугубляет ситуацию.

— Между тем в прошлом году тариф по эквайрингу снижали до 1%, и ни один банк не разорился, — напоминает она.

Альтернатива пока «не катит»

По данным Владлена Максимова, за 9 месяцев 2022 года объем розничной торговли составил в России более 30 трлн рублей. Около 500 млрд из них ритейл выплатил банкам по эквайрингу. Эксперт финансового рынка Виктор Насочевский, опираясь на данные ЦБ РФ, заявляет, что сумма, которую торговля выплачивает за эквайринг, существенно больше. По его оценке, при средней ставке эквайринга 2% через 4 млн терминалов, установленных в торговых точках России, за эквайринг в 2021 году ритейл перечислил банкам 763 млрд рублей, при расходах на установку терминалов около 74 млрд. То есть рентабельность инфраструктуры составляет более 1000%

— Миллиарды рублей на обслуживание всех торговых сетей и интернет-магазинов — это огромные деньги, — комментирует президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. — Заложниками этой ситуации стали торговые предприятия. Им говорят: «Если вы не хотите платить за обслуживание карт — переходите на другие платежные системы». В частности, предлагают продвигать оплату через систему быстрых платежей (СБП), QR-код, но покупатели пока не воспринимают эти способы оплаты. Думаю, что пройдет около 10 лет, прежде чем потребительское поведение изменится в сторону новых решений, если не будет дополнительных стимулов.

Председатель совета директоров сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац считает, что любая автоматизация должна снижать расходы, но в случае с эквайрингом этого не происходит.

— В России сегодня одни из самых высоких тарифов по эквайрингу в мире. При этом, если ритейлер возвращает клиенту средства, тариф вырастает в 2-3 раза, — рассуждает эксперт. — Банки говорят, что у них в тариф заложено много расходов: мили, залы в аэропортах и т.д. Но в последние 3 года расходы на эти цели объективно уменьшились, а тарифы на эквайринг ― нет. При этом в государственных МФЦ эквайринг в расходы на услуги не заложен, но установленные в центрах терминалы снимают до 10% комиссии с суммы платежа. Для сравнения: в Казахстане сегодня хорошо работает оплата по телефону, по QR-кодам.

Виктор Насочевский считает, что деньгами, полученными по эквайрингу, банки фондируют кредитный портфель, бесплатно выдают деньги из банкоматов и т.д.

— Мы говорим, что технологии снижают издержки для бизнеса, а технологичный банковский сектор поднимает тариф на транзакции для бизнеса — это удивительная история, — соглашается Максим Привезенцев, член президиума Федерации рестораторов и отельеров России.

Он также обратил внимание на парадоксальную ситуацию в туристическом бизнесе., когда с туристического сбора снимается процент по эквайрингу — то есть налог с налога. При том, что сбор — это не доход и не услуга гостиницы.

Комментируя заявления банков о том, что они в 2022 году отдали 150 млрд рублей клиентам виде кэшбека, Артем Соколов подчеркнул, что это деньги ритейла, который за год еще около 380 млрд отдал клиентам в виде бонусов, баллов и т.д. При этом понятно, что все эти расходы заложены в цену товара или услуги, за которую платит потребитель.

Переписать правила

Артем Соколов напоминает, что в некоторых странах стоимость эквайринга централизовано искусственно снижали, используя элементы налогового регулирования ― за оплату по карте или безналичную, и рынок очень быстро изменился.

— У нас клиентам неудобно пользоваться СБП. Мы проводили эксперимент в мае 2022 года. Из 4 тысяч покупателей по СБП рассчитались только 4. Остальные говорили, что просто не хотят. Им проще приложить к терминалу карту, — комментирует Борис Кац. – У клиента сейчас нет стимула выбирать иной способ оплаты, кроме карты. Напомню, что торговля — очень конкурентный сектор. Как только у ритейла есть возможность снизить издержки, он начинает снижать цены. От этой конкуренции выигрывают потребители.

Максим Привезенцев также считает, что необходимо принимать централизованное решение, так как бизнес вряд ли сможет быть убедительным при работе с банками, для которых эквайринг дает колоссальные доходы. Без четких законодательных инициатив они не откажутся от таких финансов.

— Давайте сядем, обменяемся цифрами и отрегулируем ситуацию с эквайрингом. Давайте учитывать платежи по дебетовым и кредитным картам отдельно, как это сделано во многих странах мира. По дебетовым установить такие же проценты, как по СБП, а по кредитным пусть комиссия будет больше. Если ритейлер хочет, чтобы клиент совершил у него покупку, то он на это согласится, — предложил эксперт.

Виктор Насочевский констатирует, что торговля «зевнула ферзя» с эквайрингом 30 лет назад, но сейчас проблема так обострилась, что ее необходимо решать.

Владлен Максимов сообщил, что 15 февраля на заседании общественного совета ФАС РФ поднималась тема эквайринга.

— По итогу было решено четко определить статус НСПК «МИР», которая сегодня занимает 98% российского рынка. Здесь у антимонопольщиков есть чем заняться. Сегодня «МИР» устанавливает тариф 2,3%, а завтра 10% — и что будем делать? — пояснил он. — Также мы предлагаем разделить эквайринг на кредитный и дебетовый. Предлагаем рассмотреть дополнительные меры поощрения покупателей при расчетах по СПБ. Как только все это заработает, банки тотчас приведут эквайринг к нормальным величинам.

Кроме того, по его словам, общественный совет при ФАС РФ принял решение сделать запросы и выяснить, на какие цели банки направляют средства, которые получают по эквайрингу. От самих кредитных организаций добиться этой информации у деловых сообществ не получается. Он напомнил, что количество карт, эмитированных в России, уже перевалило за 300 млн.

Ранее редакция сообщала о падении потребительской активности в 2022 году.