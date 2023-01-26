Аэропорт Омска показал новый рекорд пассажиропотока в 2022 году

Омский аэропорт в 2022 году с учетом прироста пассажиропотока на 5,3% к уровню 2021 года, обслужил 1 585 994 человек. Всего в прошлом году общее количество внутренних рейсов (совместно с субсидируемыми) составило 29 направлений. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Омской области.

Ежегодно количество новых направлений растет, при этом большая часть из них субсидируются из бюджета Омской области. В 2022 году можно было воспользоваться 18 субсидируемыми направлениями. В 2022 году на эти цели было направлено из бюджета региона более 218 млн рублей. Из Омска осуществлялись вылеты в Абакан, Барнаул, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Кемерово, Махачкалу, Минеральные воды, Мирный, Новокузнецк, Пермь, Ростов-на-Дону, Самару, Тюмень, Улан-Удэ, Уфу и Челябинск.

В 2023 году финансирование этого направления будет увеличено до 375 млн рублей. Планируется открыть новые маршруты из Омска в Горно-Алтайск, Нижний Новгород и Тобольск.

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