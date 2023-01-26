Анимированный аватар синхронного перевода на русский жестовый язык вскоре выйдет на рынок

— Один из проектов, результаты которого близки к выходу на рынок, имеет большую социальную значимость. При активном участии наших индустриальных партнеров, в частности компании ООО «Адаптис» (Инвестиционный проект венчурной компании ООО УК «Ломоносов капитал», актив «РАТМ Холдинга». — Ред.), мы первыми в стране создали анимированный аватар синхронного перевода на русский жестовый язык, интегрируемый в различные операционные системы, — сообщил в ходе доклада на январской сессии регионального парламента ректор Новосибирского государственного технического университета Анатолий Батаев.

По его словам, с помощью аватара станет возможным оказание услуг перевода на русский жестовый язык глухим людям в различных секторах экономики. Проект реализуется совместно с Всероссийским обществом глухих.

— Создание анимированного аватара связано с разработкой ассистивных технологий поддержки обучения глухих на основе удаленного и компьютерного перевода на РЖЯ. Технология предусматривает не только прямой перевод, но и обратный. С помощью аватара станет возможным оказание услуг перевода РЖЯ глухим людям в банковском секторе, системах здравоохранения и образования, госуслуг, — говорит Батаев. — НГТУ сегодня является лидером в развитии этого направления в стране. Технологическое лидерство позволит выйти на рынки Китая, стран Ближнего Востока.

ООО «Адаптис» (ранее «Сурдофон») — российский разработчик коммуникационных технологий для людей с нарушениями слуха. В 2021 году компания стала резидентом Сколково. В компании заявляли, что программисты «Адаптиса» намерены усовершенствовать код для перевода на другие жестовые языки, что обеспечит конкурентоспособность продукта за рубежом.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, где людей могут заменить аватары из метавселенной.