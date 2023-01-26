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Об изменениях с 1 января 2023 года в сфере социального обеспечения

  • 26/01/2023, 16:15
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Об изменениях с 1 января 2023 года в сфере социального обеспечения
Нужно ли будет заполнять меньше бумаг? Что такое единое пособие, кто может на него рассчитывать и как его оформить? На эти и другие актуальные вопросы ответил управляющий Отделением СФР по Новосибирской области Александр Терепа.

— Вы возглавили отделение Фонда пенсионного и социального страхования, который появился в России 1 января. Какие организации объединил, для чего это было сделано и какие его главные задачи?

Социальный фонд РФ заработал с 1 января 2023 года. Он объединил функции ПФР и Фонда социального страхования РФ. Более чем 30-летняя история привела к новым организационным решениям, учитывая новую функциональность деятельности этих государственных социальных институтов РФ, их специфику с учётом новых функций, которые добавлялись в эти структуры за время социально-экономических изменений. Вышли на решение, что значительную часть функций можно объединить. Это поможет сделать систему более прозрачной.

— Как эти преобразования коснутся жителей региона?

Главная цель — сделать обслуживание прозрачным и доступным. <…> Эта реорганизация поможет новосибирцам избежать посещения различных мест, где оказывают услуги социального обслуживания, социального и пенсионного обеспечения. Теперь определенны единые точки присутствия – единые клиентские службы, которые работают по адресам прежних клиентских служб ПФР.

42 государственные услуги на конец 2022 года были отнесены к полномочиям ПФР; 17 услуг отнесли к полномочиям ФСС. С 1 января на территории НСО во всех 42 районах и городах региона в клиентских службах объединённого Социального фонда России гражданин может обратиться за оказанием госуслуг. Обратиться можно очно и через портал госуслуг в электронном виде. Уже более 100 электронных сервисов Социального фонда России сегодня работают на портале госуслуг.

— С 1 января появилось новое единое социальное пособие. Кто может на него рассчитывать и каков порядок его оформления?

Единое пособие — это решение, которое позволило сегодня семьям с детьми оценить свое социально-экономическое состояние и доход, так как данное пособие предназначено для поддержки семей с низким доходом.

<…> Пособие устанавливается на основе комплексной оценки нуждаемости, то есть учитываются реальные доходы семьи и их имущество, чтобы поддержка государства была адресной. При этом для удобства перехода предусмотрен переходный период, когда семья имеет право выбрать: сразу перейти на новое пособие или получать уже установленные до конца срока. Установлено также и правило рассмотрения перехода на предмет выгодности. Если семья имеет 100-процентное назначение, то, возможно, подавать заявление сейчас не надо. Оно и так максимальное. Не стоит подавать и тем, у кого доходы увеличились, у кого появилось новое имущество, наследство досталось и т.д. При этом, если специалисты Социального фонда при рассмотрении заявления обнаружат, что семье выгоднее получать выплату, установленную ранее, и не переходить пока на Единое пособие, они примут решение в пользу сохранения наиболее выгодного для семьи варианта, и выплата будет производиться до истечения срока, на который она установлена.

— Как оформить единое пособие?

Следует подать заявление. Это удобнее сделать в электронном виде через портал госуслуг, но, при необходимости, можно обратиться лично в клиентскую службу СФР, а также в МФЦ. Все заявления попадают на рассмотрение, и всё детально изучается. Самим гражданам в большинстве случаем дополнительные документы приносить в Фонд не нужно. Специалисты СФР получат эти сведения самостоятельно через информационные системы либо межведомственное взаимодействие – сведения от ФНС, ЗАГСа, МВД, ГИБДД и так далее. Рассматриваются ситуации с нулевым доходом, где у семьи не было дохода — и это может не дать права на назначение пособия. Тогда изучается наличие больничных и состояние в службе занятости, уход за нетрудоспособными. Кроме того, изучаются установленные выплаты не только по системе Социального фонда России. Сегодня уже на 16 тысяч детей установлено такое пособие. Выплаты произведены уже более чем на 200 миллионов рублей.

— Еще какие-то новые выплаты появились у Фонда?

Да, в текущем году появилась новая выплата, которая будет осуществляться через Социальный фонд. Мы ее будем перечислять, списки формировать будут работодатели – медицинские организации, а средства в Фонд в виде трансферта будет направлять Фонд медицинского страхования. Речь идет о специальной выплате медицинским работникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работающим на станциях и в отделениях скорой помощи. Размер выплаты составит от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории медицинских работников и вида медицинской организации. Первые зачисления за январь должны поступить в конце февраля. Средства будут переведены на счет, реквизиты которого Социальному фонду также представит медорганизация. Самим медработникам не нужно ничего предпринимать для получения новой выплаты.

Ранее редакция сообщала, что Единое социальное пособие в Новосибирской области будут получать около 170 тыс человек.

По материалам пресс-службы ОСФ по Новосибирской области

Фото пресс-службы ОСФ по Новосибирской области

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Рубрики : Финансы Общество

Регионы: Россия

Теги : финансы Социальный фонд РФ интервью с Терепой детские пособия выплаты


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