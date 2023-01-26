Спрос на специалистов со знанием китайского языка в Новосибирской области вырос в 27 раз

Количество вакансий с требованием знания китайского языка увеличилось в Новосибирске в 2022 году в 27 раз по сравнению с 2021 годом. Всего в регионе было открыто более 600 таких вакансий. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru.

В целом по России спрос на специалистов, владающих китайским языком увеличился в 26 раз. Наибольший спрос отмечен в сфере логистики и ВЭД – там число вакансий «с китайским» увеличилось в 24,8 раз. Также высокий рост отмечен сфере IT – в 14,9 раз, в розничной торговле – в 22,9 раз, сфере приборостроения – 22,7 раз. В первой пятерке регионов, где зафиксирован самый высокий спрос на таких сотрудников: Москва (46% от всех вакансий с требованием знания китайского языка), Санкт-Петербург (11%), Новосибирская область (5%), Приморский край (4%) и Московская область (3%).

В Новосибирске в этом месяце искали переводчика со знанием китайского языка, менеджера по закупкам и логистике, говорящего на китайском, делопроизводителя, специалиста по работе с иностранными контрагентами, специалиста нормативно-справочной информации, преподавателя китайского языка и др. Средняя предлагаемая зарплата для новосибирских специалистов со знанием китайского составила в январе составляла 66,4 тыс. руб., отметили аналитики.

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