Аэропорт Толмачево установил новый рекорд по пассажиропотоку

Международный аэропорт Толмачёво им. А.И. Покрышкина установил новый рекорд по пассажиропотоку. 23 декабря воздушная гавань обслужила 9-тимиллионного пассажира. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем телеграм-канале.

— Девятимиллионным пассажиром стал мальчик Андрей Матвеев, вместе с семьей он летел в Минеральные Воды, — говорится в сообщении.

Напомним, по итогам 2022 года аэропорт Толмачево обслужил 7,585 млн. пассажиров. Это также являлось рекордом. Рост по сравнению с 2021 годом составлял 12,2%. Аэропорт обслужил 2,381 млн. трансферных пассажиров, их доля в общем пассажиропотоке в 2022 году составила 31,7%. Транзитных обслужено 76,9 тыс. пассажиров (это 1% от общего объема пассажиров).

Наиболее популярными в прошлом году направлениями на внутренних рейсах стали: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск, Екатеринбург, Якутск и Благовещенск.

Ранее редакция сообщала, что новый железнодорожный мост построят в Новосибирске. После его строительства, будет запущена электричка до аэропорта Толмачево.