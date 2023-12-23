Смертельное ДТП произошло под Новосибирском

Смертельное ДТП произошло на трассе в Болотнинском районе Новосибирской области. Об этом сообщает ГИБДД по НСО. Авария произошла вечером 22 декабря.

Грузовик MAN не соблюдал безопасную дистанцию, из-за чего врезался в автомобиль Toyota RAV-4, который ехал впереди.

— После удара легковушку отбросило под встречный грузовик Scania, — говорится в сообщении.

В результате ДТП погиб 61-летний водитель «Тойоты». Трое его пассажиров (два мужчины 32 и 28 лет и 23-летняя девушка) госпитализированы.

Ранее редакция рассказывала о том, что пассажиры пострадали в ДТП с микроавтобусом и фурой на трассе под Новосибирском.