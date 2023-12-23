Проезд в электричках подорожает с 1 января в Новосибирской области

С 1 января в Новосибирской области подорожает проезд в пригородных поездах. Соответствующий приказ опубликован на сайте департамента по тарифам региона. Согласно документу, стоимость проезда увеличится на 7-15%. Это зависит от тарифной зоны.

— Установить экономически обоснованный уровень тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, оказываемые АО «Экспресс – пригород» на территории Новосибирской области в расчете на одного пассажира за один километр в размере 2,74 рубля, — говорится в документе.

В приложении к приказу приводится таблица, согласно которой полный билет при проезде 1-й и 2-х зон, а также на «городской электричке» между станцией Новосибирск-Восточный и о.п. Пригородный простор будет стоить 35 р.(как и на автобусе). Проезд 3-х зон (например, от Сеятеля до Центра) обойдётся в 46 р. (рост составил 15%), 4 зоны (от Бердска до Речного вокзала) будут стоить 64 р. (+7%). До Черепаново можно будет доехать за 144 р. (+7%), до Барабинска за 320 р. (+13%), а до Татарской за 560 р. (+12%).

Отмечается, что все действующие скидки и льготы сохранятся. Напомним, с 1 января ветераны труда смогут воспользоваться бесплатным проездом в электричках.

Ранее редакция сообщала, что бесплатный проезд в электричках получат 400 тыс жителей Новосибирской области.