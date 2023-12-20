Новый железнодорожный мост построят в Новосибирске

Власти региона пытаются решить вопрос транспортной доступности аэропорта Толмачево в Новосибирске, сообщил губернатор региона Андрей Травников на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года. Он уточнил, что определен ряд быстрых и долгосрочных решений.

—Быстрые решения — это повышение пропускной способности Толмачевского шоссе и улицы Станционной. Некоторые из них реализуются. Более долгосрочное — есть намерение продлить электричку до аэропорта Толмачево. В 2020 году была попытка в качестве эксперимента это сделать по технологической железнодорожной ветке для доставки топлива в аэропорт. Но, к сожалению, по всем техническим параметрам эта ветка не допускает перемещения пассажирского железнодорожного транспорта, — сказал он.

Напомним, вопрос создания аэроэкспресса уже неоднократно поднимался в Новосибирской области. Но строительство отдельной ветки для электрички в Толмачево связан с инвестиционной программой РЖД.

— Мы выбрали для себя приоритетный объект, он уже по сути дела подтвержден инвестпрограммой, это строительство второго пролета железнодорожного моста в районе парка Городское начало. После этого уже дальше будем двигаться по развитию пригородного железнодорожного сообщения в том направлении, — заверил Андрей Травников.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть говорил о перспективах запуска троллейбусного маршрута, который соединит площадь Маркса в Новосибирске с аэропортом «Толмачёво». По его словам, испытания троллейбусов на автономном ходу показали, что зарядки для такой поездки достаточно.

— Мы провели тестовый проезд. Техника прошла без сбоев. В настоящее время прорабатываем, сколько по времени займёт остановка техники в аэропорту «Толмачёво» при посадке пассажиров. Когда мы это отработаем, для нас будет понятен уровень снижения зарядки аккумуляторов. В целом, мы понимаем на сегодня, что техника способна выполнить такие работы, — отмечали в мэрии.

По данным Минтранса области, за 2022 год для проезда на работу, учебу, спортивные мероприятия новосибирцы воспользовались электропоездами «Городской электрички» почти 6 млн раз.

Ранее редакция сообщала, что опоры старого моста через Обь могут использовать для городской электрички.