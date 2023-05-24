Аэропорт Толмачево в лидерах по задержкам рейсов

Новосибирский аэропорт «Толмачево» вошел в число аэропортов, которые лидируют по задержке рейсов больше чем на час. Кроме него в Топ-5 по этому показателю вошли «Шереметьево», «Пулково», «Сочи» и «Домодедово». По данным аналитиков «АльфаСтрахования», количество задержанных в них рейсов распределилось от 12 до 6% от общего числа всех задержанных более чем на час рейсов.

Анти-рекорд по длительности задержек рейсов (более чем на 20 часов) в первом квартале 2023 года принадлежал аэропортам «Норильск Алыкель» (27% задержек), «Сочи» (18%) и «Домодедово» (16%).

Эксперты подчеркнули, что число задержанных рейсов во многом зависит от пассажиропотока — поэтому в топе оказываются самые загруженные аэропорты страны, и в первую очередь Московского авиаузла.

Напомним, в феврале текущего года рейс авиакомпании AzurAir из Новосибирска в Таиланд вылетел после 20-ти часовой задержки. По данным транспортной прокуратуры региона, вылет рейса ожидали 238 пассажиров, из них 22 — дети. В Толмачево заявляли, что задержка связана с подготовкой самолета.

Ранее редакция сообщала об увеличении с 27 мая число рейсов из Новосибирска в Санкт-Петербург.