Празднование Дня города начнется вечером 24 июня — с плац-парада и конных выступлений

Старт Дня города в Новосибирске запланирован на сутки раньше, чем предполагалось — вечером 24 июня состоится торжественное открытие праздника и концерт с награждением почетных жителей.

— Мы решили сделать открытие в преддверии 25 числа, чтобы было большее количество горожан и не было сильно жарко, — говорит вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. — Когда мы открываем День города днем, на площади Ленина, нет защиты. Нам бы сейчас не хотелось этого.

В рамках торжественного открытия, как рассказывает вице-мэр, состоится плац-парад с участием 17 духовых оркестров из разных регионов: Санкт-Петербурга, Казани, Донецка, Хабаровска, Кызыла и других городов.

— Оркестры не только исполнят произведения мировой известности, они будут ходить с музыкальными инструментами, это очень красиво, — рассказывает Терешкова. — Открытие будет очень торжественное и патриотичное. Как вы знаете, оркестры всегда шли впереди, вселяли уверенность, надежду в нашей победе. Наверное, символично, что такой фестиваль пройдет в столице Сибири. Это у нас будет в первый и, надеемся, не последний раз в таком масштабе.

Плац-парад сменится конными выступлениями тувинского оркестра.

— Было очень смешно, когда мы думали, как коней перевезти сюда, — говорит вице-мэр. — Потом раскроем тайну, как это все произошло. Будут роты почетного караула, барабанщицы из Кемерова.

Торжества продолжатся на следующий день на различных площадках, в том числе с участием знаменитостей.

— К нам приезжает Егор Дружинин, актер, режиссер и хореограф, — приводит пример Анна Терешкова. — Также приезжает Александр Транов — танцор, хореограф, постановщик, режиссер. Мы благодаря нашим партнерам специально привозим этих людей для того, чтобы они вместе с горожанами танцевали на площади Ленина. Мы очень хотим, чтобы танцевал весь город.

По информации мэрии Новосибирска, начало торжественных мероприятий — 24 июня в 17 часов на площади Ленина.

Ранее редакция сообщала, где и когда в Новосибирске пройдут торжества по поводу единого выпускного.