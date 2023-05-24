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ВТБ: стоимость приобретенной в ипотеку недвижимости снизилась на 6%

  • 24/05/2023, 15:58
В мае средняя сумма сделки с жильем, приобретаемым в ипотеку ВТБ, достигла 6,7 млн рублей, сократившись с начала года почти на 6%.

Cтоимость приобретенной в ипотеку недвижимости снизилась на 6%По прогнозам экспертов банка, на фоне завершения «околонулевых» программ и смещения интереса россиян в сторону вторичного жилья в ближайшей перспективе стоимость недвижимости продолжит корректироваться.

Основной вклад в снижение средней стоимости сделки, по оценке ВТБ, внес первичный рынок. Если в январе клиенты  приобретали объекты в новостройках в среднем за 8,6 млн рублей, то в мае – за 8 млн рублей (– 6,6% с начала года). В то же время в сегменте вторичной недвижимости средняя сумма сделки увеличилась с 5,8 до 6,1 млн рублей, что связано со смещением спроса клиентов в сторону готового жилья.

«После ограничения «околонулевой» ипотеки комиссия застройщиков за снижение ставки по кредиту стала существенно ниже. На этом фоне произошло значительное сокращение средней суммы сделки на рынке новостроек. Дополнительный вклад в динамику вносит стремление девелоперских компаний оперативно реализовать объекты в уже сданных в эксплуатацию домах: по нашим данным, в ряде случаев размер дисконта может доходить до 40%. В то же время в результате увеличивающегося спроса цены на «вторичку» растут. Мы ожидаем, что в ближайшей перспективе заемщики продолжат смещать интерес в сторону готового жилья, что будет влиять на динамику стоимости квадратного метра и возвращать рынок к балансу спроса и предложения», – прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

Фото: freepik.com — Drazen Zigic

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#Рынок микрофинансирования
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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : недвижимость ипотека ВТБ


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