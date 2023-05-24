С 27 мая S7 Airlines увеличивает число рейсов из Новосибирска в Санкт-Петербург

S7 Airlines увеличивает количество рейсов из Новосибирска в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе компании. С 27 мая в северную столицу будут выполняться пять ежедневных рейсов.

— Новый рейс вылетает из Новосибирска в обед – в 12:50 по местному времени, а приземляется – в 13:25. Новый обратный рейс будет вылетать из Санкт-Петербурга также в середине дня – в 14:20, прилет в Новосибирск – в 22:40 по местному времени, — уточнили в авиакомпании.

Длительность полета составит примерно 4,5 часа.

Согласно сайту аэропорта Толмачево, перелеты из Новосибирска в Санкт-Петербург выполняют также авиакомпании «Победа», «Смартавиа» и «Россия».

Ранее сообщалось, что с 4 июня S7 Airlines начинает полеты из Новосибирска во Владикавказ.