Аэропорт Толмачёво — лауреат Евразийской премии в области авиационного маркетинга

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) стал лауреатом Евразийской премии в области авиационного маркетинга 2019 года в номинации «Аэропорт года» в группе B (объём перевозок от 5 до 10 млн. пассажиров в год), сообщили в пресс-службе аэропорта. Церемония награждения победителей и лауреатов премии состоялась 8 июля в рамках Евразийского форума по развитию маршрутов NETWORK – 2019 в Красноярске.

Отмечается, что Евразийская премия в области авиационного маркетинга среди авиакомпаний, аэропортов и других предприятий гражданской авиации Евразийского региона была учреждена Центром стратегических разработок в гражданской авиации (ЦСР ГА) для поощрения предприятий, которые достигли выдающихся результатов в области маркетинга и коммерции по итогам прошедшего года.

Премия предусматривает выбор лауреатов путём объективной оценки измеряемых критериев и качественных характеристик деятельности авиакомпаний и аэропортов в части коммерческой и маркетинговой деятельности.

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) им. А.И. Покрышкина — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. По итогам 2018 года аэропорт обслужил 5,909 млн пассажиров. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает более 95 направлений полётов. На сегодняшний день аэропорт предлагает пассажирам более 2000 практически используемых комбинаций пар стыковочных маршрутов.

Фото: пресс-служба аэропорта