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НГТУ НЭТИ начинает подготовку специалистов для рынка TechNet

Профиль «Мехатронные модули робототехнических комплексов» разработан по запросу ведущих отраслевых предприятий.
  • 11/07/2019, 12:45
НГТУ НЭТИ начинает подготовку специалистов для рынка TechNet

НГТУ НЭТИ первым в России начинает подготовку специалистов по направлению «Электроэнергетика и электротехника» (профиль «Мехатронные модули робототехнических комплексов») на факультете мехатроники и автоматизации. Открытая образовательная программа направлена на подготовку смежных специалистов в областях электроэнергетики, мехатроники и робототехнических комплексов. НГТУ НЭТИ будет готовить кадры для удовлетворения потребностей перспективного рынка высокотехнологичных отраслей промышленности TechNet Национальной технологической инициативы, сообщили в пресс-службе университета.

Уникальность новой программы подготовки в том, что специалистов учат не только использовать готовые узлы роботизированных машин и управлять ими, но и проектировать и создавать сами эти узлы, объяснил декан ФМА НГТУ НЭТИ Михаил Вильбергер.

— Факультет мехатроники и автоматизации НГТУ НЭТИ уже на протяжении более 60 лет выпускает специалистов в области электротехники и автоматизации. Выпускники славятся во всем мире, занимая руководящие должности на ведущих предприятиях отрасли. В рамках факультета решались и решаются крупные задачи и проблемы реального сектора экономики. Вот лишь несколько значимых разработок разработки последних лет, которые нашли широкое применение: электромеханический усилитель руля для автомобилей «АвтоВАЗ», мощные насосы для нефтяных скважин, рудничный электровоз и многое другое. В этой связи логичным стало решение открыть новый профиль подготовки инженеров, с более широким кругом компетенций. Прежде всего специалисты нового направления получат глубокие знания в области проектирования электрических машин, систем управления, разработки сложнейших мехатронных узлов и программировании, — говорит Михаил Вильбергер.

Профиль «Мехатронные модули робототехнических комплексов» разработан по запросу ведущих отраслевых предприятий: Альфа Инжиниринг Robomatic, Ликолор, НПП «Сибирь-мехатроника», АО «СИНЕТИК» и других. Все эти компании интегрируют в производственные процессы современные технические решения на базе робототехнических комплексов, и, как следствие, испытывают нужду в специалистах, имеющих знания в области мехатронных модулей и робототехники, владеющих современным программным обеспечением, позволяющим решать сложные технологические задачи. В ходе обучения студенты овладеют навыками работы со специальными программами MATLAB, ANSYS, Wonderware InTouch, Trace mode и многими другими.

Отмечается, что студентам предстоит освоить множество предметов, связанных с мехатронными модулями и робототехническими комплексами, среди которых: «Конструкция мехатронных модулей», «Детали мехатронных модулей и их конструирование», «Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике», «Системы технического зрения», «Управление роботами и робототехническими системами», «Основы мехатроники и робототехники», «Методы искусственного интеллекта в мехатронике и робототехнике» и т.д.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ

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