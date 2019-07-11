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Новосибирские стартапы протестируют сети 5G

До конца 2020 года МТС готова вложить в развитие 5G Инкубатора 100 миллионов рублей.
  • 11/07/2019, 12:27
Новосибирские стартапы протестируют сети 5G

МТС запустила инкубационную программу для стартапов в сфере 5G. Это площадка в Москве, оборудованная для создания, тестирования и развития цифровых решений и устройств, работающих в сетях нового поколения, МТС также привлекает собственных экспертов в качестве менторов для участников инкубатора. Лучшие стартапы получат гранты и возможность долгосрочного сотрудничества с МТС, сообщили в пресс-службе компании.

В рамках инкубационной программы компания предлагает новосибирским стартапам, которые используют технологии и решения 5G, сотрудничество в развитии облачного рендеринга, удаленного воспроизведения игр, стриминга нового формата (Ultra HD, VR/AR, 360˚). Также компанию интересуют решения в сфере IoT или создающие новые форматы вычисления и хранения данных. До конца 2020 года МТС готова вложить в развитие 5G Инкубатора 100 миллионов рублей.

При этом, формат инкубатора предполагает не только рабочую зону 5G с оборудованием для тестирования, модули 5G для установки в оборудование, но и техническую и маркетинговую поддержку со стороны специалистов МТС. Резидентами Инкубатора могут стать любые новосибирские команды или изобретатели, готовые создавать продукты и услуги для сетей 5G. Для работы на площадке необходимо подать заявку.

— В сентябре эксперты MTS Startup Hub выберут лучшие решения и пригласят их разработчиков в Инкубатор, где стартапы будут тестировать свои гипотезы и испытывать прототипы. Самые успешные проекты получат гранты на продолжение разработок. Конечной целью инкубации может стать подписание контракта с корпорацией, инвестиции со стороны МТС или покупка компанией технологии и найм команды стартапа, — рассказали в пресс-службе.

Технологическим партнером Инкубатора стала Nokia, которая предоставила комплексное end-to-end решение с ядром сети и радиоподсистемой на основе системного модуля нового поколения AirScale и 5G-решение Nokia AirScale indoor Radio (ASiR). Компания также оказала поддержку в работе со сторонними партнерами-производителями терминального оборудования, модулей 5G и поделилась международной экспертизой в части применения 5G.

— Благодаря открытию 5G Инкубатора, мы расширяем круг компаний, которые могут получить доступ к передовым технологиям на инфраструктуре МТС. Совместно с технологическими предпринимателями Новосибирска мы сможем на нашей площадке проработать идеи, решения и кейсы в сфере 5G. Чем больше мы протестируем их сегодня, тем эффективнее они будут использоваться после запуска 5G в Сибири, — отметил директор новосибирского филиала МТС Александр Соловенчук.

МТС активно готовится к запускам пилотных зон 5G в 2019 году. Ранее компания в сотрудничестве с вендорами протестировала ряд технологий и решений 5G, а некоторые из них внедрила на действующей сети 4G.

Фото: предоставлено пресс-службой компании

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