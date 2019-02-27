Аэропорт Толмачёво обновил модуль по бронированию и покупке авиабилетов

Система позволяет за пару кликов осуществить возможность покупки и бронирования авиабилетов в режиме онлайн как на прямые рейсы из Толмачёво, так и рейсы с пересадками. Модуль позволяет клиентам гибко настраивать параметры перелёта, создавать комбинированные маршруты с выбором нескольких участков в разные даты, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что при поиске подходящего варианта модуль анализирует информацию сразу из нескольких систем бронирования, подбирая для вас самый выгодный вариант. Покупая билет на официальном сайте аэропорта Толмачёво, пассажиры могут оплатить его банковской картой, переводом, а также наличными в офисах продаж или прямо в аэропорту.

— Модуль имеет адаптивный интерфейс, который позволяет бронировать и оплачивать авиабилеты со всех современных мобильных устройств. Использование личного кабинета поможет упростить процесс бронирования — при последующих бронированиях данные из профиля будут автоматически подставляться в соответствующие поля как для самого клиента, так и для его попутчиков, — отмечают в пресс-службе аэропорта.

Для удобства пассажиров, в процессе бронирования авиабилетов доступно оформление дополнительных услуг: страхование здоровья и багажа на время перелёта, билеты на московский Аэроэкспресс.

Фото: Ростислав Нетисов