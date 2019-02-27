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Средняя зарплата удаленного разработчика в Новосибирске 128 000 руб в месяц

Программисты в штате ИТ-компаний в Новосибирске получают на 60% меньше.
  • 27/02/2019, 16:24
Средняя зарплата удаленного разработчика в Новосибирске

Карьерный сервис «Мой Круг» посчитал, сколько зарабатывают удаленные разработчики в России. Самые высокие зарплаты —  у удалённых программистов, живущих в Новосибирске. Они опередили даже зарплаты «удаленщиков» из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе компании.

Средняя зарплата удаленного разработчика в Новосибирске — 128 000 рублей в месяц. При этом, программисты в штате ИТ-компаний в Новосибирске получают на 60% меньше, в среднем 80 000 рублей в месяц.

— Такая большая разница между зарплатами удаленных и штатных сотрудников объясняется свободой в выборе работодателя, — говорит Максим Каракулов, руководитель карьерного сервиса «Мой Круг». — Новосибирские разработчики работают на московские или зарубежные компании, поэтому, вероятно, и получают сильно больше своих коллег, которые работают в штате.

По зарплатам штатных разработчиков Новосибирск находится на четвертом месте после Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. По размеру зарплат удаленных сотрудников после Новосибирска идет Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург и Казань.

Фото: pixabay.com, автор- Pexels

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