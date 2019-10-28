Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

В НГТУ НЭТИ создана лаборатория по разработке малых партий микроэлектронной техники

Образцы продукции могут применяться в промышленном производстве, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, медицинских разработках.
  • 28/10/2019, 16:09
В НГТУ НЭТИ создана лаборатория по разработке малых партий микроэлектронной техники

На факультете автоматики и вычислительной техники НГТУ НЭТИ открыли лабораторию, где будут создавать образцы микроэлектронной техники и продукции для предприятий региона и России, а также учить студентов изготавливать мелкосерийную микроэлектронную продукцию и 3D-модели, сообщили в пресс-службе университета.

Отмечается, что проект реализован для удовлетворения потребностей рынка Технет Национальной технологической инициативы. Задача лаборатории — научить студентов разрабатывать приборы и устройства в автоматическом режиме, а также изготавливать опытные образцы для предприятий региона и России. Сейчас лаборатория оснащена самым современным оборудованием для опытного производства: трафаретный принтер, маунтер, устанавливающий компоненты по печатной плате, 3D-принтер для корпусирования готовых изделий, цифровой микроскоп, с помощью которого можно вести контроль качества установки на печатной плате.

— У крупных компаний с серьезным оборудованием нет возможности его перенастраивать на выпуск 10—15 образцов опытной продукции. Поэтому им всегда интересно обращаться к таким лабораториям, в которых можно сделать небольшое количество опытных образцов, — рассказывает декан факультета автоматики и вычислительной техники, кандидат технических наук, доцент Иван Рева.

По его словам. студенты уже сейчас самостоятельно выполняют 3D-модели корпусов изделий, в которые будут устанавливать платы. Они могут заниматься не только корпусированием, но и разработкой трехмерной графики.

—  Мы считаем, что эта лаборатория будет полезна в рамках проектной деятельности вуза. Здесь студенты смогут генерировать свои идеи и воплощать их в жизнь, — комментирует Иван Рева. — Отличие лаборатории НГТУ НЭТИ от всех известных нам университетских лабораторий микроэлектроники в том, что она имеет полный набор современного оборудования для быстрой организации производства именно готового коммерческого продукта. Она ориентирована не только на учебные проекты, но и на производство высокотехнологичных устройств для промышленных предприятий. Возможности других вузовских лабораторий не позволяют делать такие вещи быстро, либо не позволяют делать современные электронные продукты вообще.

На базе лаборатории уже произведен первый продукт: аналого-цифровой преобразователь, который переводит аналоговый сигнал в цифровой. Устройство изготовлено для компании «ФайберТрейд», единственного в РФ разработчика и производителя волоконно-оптических трансиверов (SFP модулей). На данный момент инженеров НГТУ НЭТИ уже есть предварительные заказы от других предприятий.

Образцы разрабатываемой продукции могут применяться в промышленном производстве, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, медицинских разработках. По словам Ивана Ревы, эти разработки могут быть востребованы в каждой сфере, где применяется микроэлектроника.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ

Популярное с сайта

В Новосибирске начал работу II Сибирский медиафорум

В Новосибирске начал работу II Сибирский медиафорум

28/10/2019, 13:25
Участники мероприятия обсуждают последние тенденции медиасферы, а также поиск путей решения проблем и направлений развития отрасли.

Дешевле только даром: названа самая низкая ставка по ипотеке

28/10/2019, 12:57
С 28 октября Россельхозбанк снижает ставки ипотечного кредитования. Теперь приобрести квартиры в жилых комплексах ГК «Расцветай» можно всего от 8,2% годовых.
Регион сохраняет лидерство по объему рынка подержанных автомобилей

Регион сохраняет лидерство по объему рынка подержанных автомобилей

28/10/2019, 12:13
В Новосибирской области продано 98,5 тыс. машин с пробегом за 9 месяцев 2019 г.

Актуальный разговор

«Мы попали в ловушку дурной бесконечности»

«Мы попали в ловушку дурной бесконечности»

Все материалы
Новости

В Новосибирске утвержден новый базовый тариф на наружную рекламу

28/10/2019, 16:53

Аэропорт Толмачёво перешёл на зимнее расписание

28/10/2019, 15:42

Расскажет о качестве воздуха приложение российских разработчиков

28/10/2019, 14:20

Участники А:СТАРТ на финишной прямой

28/10/2019, 13:40

Горэлектротранспорт потратит на модернизацию трамвайных вагонов более 185 млн рублей

28/10/2019, 13:38

В Новосибирске начал работу II Сибирский медиафорум

28/10/2019, 13:25

Дешевле только даром: названа самая низкая ставка по ипотеке

28/10/2019, 12:57

Регион сохраняет лидерство по объему рынка подержанных автомобилей

28/10/2019, 12:13

В сентябре 2019 года годовая инфляция в Новосибирской области замедлилась до 3,9%

28/10/2019, 11:59

Объемы внешней торговли Новосибирской области снизились

27/10/2019, 09:44

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Морское трио в сборе

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска