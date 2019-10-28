В НГТУ НЭТИ создана лаборатория по разработке малых партий микроэлектронной техники

На факультете автоматики и вычислительной техники НГТУ НЭТИ открыли лабораторию, где будут создавать образцы микроэлектронной техники и продукции для предприятий региона и России, а также учить студентов изготавливать мелкосерийную микроэлектронную продукцию и 3D-модели, сообщили в пресс-службе университета.

Отмечается, что проект реализован для удовлетворения потребностей рынка Технет Национальной технологической инициативы. Задача лаборатории — научить студентов разрабатывать приборы и устройства в автоматическом режиме, а также изготавливать опытные образцы для предприятий региона и России. Сейчас лаборатория оснащена самым современным оборудованием для опытного производства: трафаретный принтер, маунтер, устанавливающий компоненты по печатной плате, 3D-принтер для корпусирования готовых изделий, цифровой микроскоп, с помощью которого можно вести контроль качества установки на печатной плате.

— У крупных компаний с серьезным оборудованием нет возможности его перенастраивать на выпуск 10—15 образцов опытной продукции. Поэтому им всегда интересно обращаться к таким лабораториям, в которых можно сделать небольшое количество опытных образцов, — рассказывает декан факультета автоматики и вычислительной техники, кандидат технических наук, доцент Иван Рева.

По его словам. студенты уже сейчас самостоятельно выполняют 3D-модели корпусов изделий, в которые будут устанавливать платы. Они могут заниматься не только корпусированием, но и разработкой трехмерной графики.

— Мы считаем, что эта лаборатория будет полезна в рамках проектной деятельности вуза. Здесь студенты смогут генерировать свои идеи и воплощать их в жизнь, — комментирует Иван Рева. — Отличие лаборатории НГТУ НЭТИ от всех известных нам университетских лабораторий микроэлектроники в том, что она имеет полный набор современного оборудования для быстрой организации производства именно готового коммерческого продукта. Она ориентирована не только на учебные проекты, но и на производство высокотехнологичных устройств для промышленных предприятий. Возможности других вузовских лабораторий не позволяют делать такие вещи быстро, либо не позволяют делать современные электронные продукты вообще.

На базе лаборатории уже произведен первый продукт: аналого-цифровой преобразователь, который переводит аналоговый сигнал в цифровой. Устройство изготовлено для компании «ФайберТрейд», единственного в РФ разработчика и производителя волоконно-оптических трансиверов (SFP модулей). На данный момент инженеров НГТУ НЭТИ уже есть предварительные заказы от других предприятий.

Образцы разрабатываемой продукции могут применяться в промышленном производстве, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, медицинских разработках. По словам Ивана Ревы, эти разработки могут быть востребованы в каждой сфере, где применяется микроэлектроника.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ