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Минздрав обнародовал список нарушений в клинике Мешалкина

В опубликованном акте проверки клиники 45 пунктов замечаний.
  • 21/06/2019, 16:15
Минздрав обнародовал список нарушений в клинике Мешалкина

Министерство здравоохранения России обнародовало результаты плановой проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год ФГБУ «НМИЦ им. ак. Мешалкина». Проверка проходила с 11 по 15 марта 2019 года. Документ опубликован на официальном сайте для размещения информации о госучреждениях.

— Проверкой установлены отдельные нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, нарушения трудового законодательства, нарушения в части формирования регистров бухгалтерского учёта, отражения показателей в бюджетной отчетности, содержания первичных документов, принятых к бюджетному учёту. По материалам проверки в Минздрав РФ предоставлены мотивированные замечания и возражения, — говорится в документе.

В опубликованном акте проверки клиники 45 пунктов замечаний. Ряд из них перекликается с уголовными делами и связан с нарушениями при закупках лекарств для нужд медучреждения.

Например, в одном из пунктов акта говорится, что «в нарушение требований ст. 780 ГК РФ и условий договоров на общую сумму 81,7 млн. руб., работы по обслуживание медицинской техники выполняло не ООО «Фаворит», являвшееся исполнителем контрактов, а представители фирм производителей медицинского оборудования».

Кроме того, проверка установила, что в нарушение требований законодательства Российской Федерации в сфере закупок учреждением был заключен договор с единственным поставщиком от 25.03.2016 № 13688 с ООО «Аполло.Эксперт» на осуществление сотрудничества посредством заочного консультирования пациентов специалистами учреждения с использованием автоматизированной системы с целью принятия решения о госпитализации. Всего по указанному договору Учреждением оплачено более 4,7 млн рублей.

Проверка выявила, что договоры, заключенные с ООО «Компания Фито» и ООО «Терра» (обе компании фигурируют в уголовном деле о картельном сговоре вокруг поставок федеральной клинике) в период с 01.11.2016 по 01.02.2019, имеют признаки конфликта интересов ТА. Мартынюк. О конфликте интересов свидетельствует и тот факт, что В.Л. Топорков оказался на момент проверки одновременно начальником отдела в клинике и учредителем ООО «Медклауд».

Выявила проверка и наличие нарушений Трудового кодекса. В частности, неверно указывались размеры окладов сотрудников и др нарушения.

Фото: с официальной страницы клиники в facebook

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