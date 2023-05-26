Аферисты используют достаточно опасный вид мошенничества

О том, что мошенники теперь используют родственников выбранной ими жертвы, чтобы надавить на человека и заставить его перевести свои деньги на «безопасный счет» пишет газета «Известия».

По новой схеме сначала жертве звонит подставной сотрудник банка и предлагает перевести деньги на «безопасный счет», потому что они якобы в опасности. Если человек отказывается, злоумышленник переходит к плану «б» и звонит его ближайшим родственникам — родителям или второй половине.

При этом отмечается, что контакты членов семьи можно найти либо в соцсетях, либо в слитых в интернет базах данных и других открытых источниках.

Аферист убеждает родственника в том, что угроза реально существует, и просит оказать давление на жертву. Таким образом выходит, что на человека воздействуют уже, как минимум, две стороны, что заметно увеличивают шансы мошенников на успешную кражу денежных средств.

По словам основателя сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна, это достаточно опасный вид мошенничества, потому что он дает возможность на основе данных быстро выбрать слабое звено типа пожилого и социально неадаптированного родственника.

Специалист подчеркнул, что данная схема в ближайшее время имеет все шансы развиться в более комплексный вид обмана в виде атаки всей семьи жертвы по различным каналам, включая мессенджеры и электронную почту, в том числе с использованием голосовых дипфейков.

Ранее редакция сообщала, что за предложением купить ценные бумаги не на бирже, а на отдельной площадке часто срываются мошенники.