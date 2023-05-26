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Стало известно, какая из стран Евросоюза выдает россиянам больше всего шенгенских виз

  • 26/05/2023, 15:44
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какая из стран Евросоюза выдает россиянам больше всего шенгенских виз
Легкость оформления шенгенских виз в результате повлияла на рост продаж пакетных туров в нее, которые активно предлагают туристические компании.

По данным, опубликованным турецким изданием Turizmgazetesi, страной ЕС, которая выдает россиянам больше всего шенгенских виз, стала Испания.

В частности, за минувший год консульства Испании в Москве и Петербурге выдали туристам около 155 тыс. шенгенских виз. При этом лишь 5.2% запросов на получение визы Испанией были отклонены.

Издание уточняет, что у Турции, которая в настоящее время является лидером по запросам на шенгенские визы, после того как санкции потеснили Россию с первого места — процент отказов составляет 15.7%.

Следует отметить, что легкость оформления шенгенских виз в результате повлияла на рост продаж пакетных туров в Испанию, которые активно предлагают туристические компании.

Таким образом, в среднем долететь до неё получается за 7-13 часов в зависимости от перевозчика. Однако наиболее часто практикуемые пересадки длительные — до 24 часов. Традиционно туроператоры выбирают маршруты «Турецкими Авиалиниями» через Стамбул, Etihad Airways из Москвы в Барселону с пересадкой в Абу-Даби, используют и «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

Ранее редакция сообщала, что авиакомпании России отменяют внутренние рейсы из-за сокращения господдержки.

Фото: ru.freepik.com — freepik 

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : шенгенская виза туризм страны Евросоюза новости туризма


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