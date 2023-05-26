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За предложением купить ценные бумаги не на бирже, а на отдельной площадке часто скрываются мошенники

  • 26/05/2023, 14:20
Автор:
инвестиционные консультанты в интернете
Центробанк намерен ужесточить ответственность блогеров и интернет-консультантов за инвестиционные советы.

— В интернете и правда встречаются люди или даже бизнес-аккаунты, которые дают советы по инвестированию, рекомендуют покупать какие-то определенные бумаги или даже делятся «секретными» стратегиями мгновенного обогащения на фондовом рынке. Если таких консультантов нет в государственном реестре, то они не обязаны соблюдать никакие стандарты и не несут ответственности за свои рекомендации. Последствия их не интересуют, поскольку они рискуют чужими деньгами, а не своими, — пояснил Infopro54 Сергей Жаботинский, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России. — Особенно аккуратно стоит относиться к призыву купить ценные бумаги не на бирже, а на «отдельной площадке». За такими схемами часто скрываются мошенники. Они предлагают вложить деньги в некие высокодоходные проекты, обещают быстрый заработок. Нередко такие фирмы оказываются в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности, который Банк России на постоянной основе публикует на официальном сайте.

Сергей Жаботинский, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка РоссииСобеседник Infopro54 напомнил, что Банк России рекомендует пользоваться услугами инвестиционных советников, которые входят в государственный реестр.

— Эти компании и люди поднадзорны регулятору и обязаны соблюдать действующие на рынке законы, правила и стандарты. Профессиональный инвестсоветник несет ответственность за свои рекомендации. Если он ввел клиента в заблуждение и из-за этого человек понес убытки, он может требовать компенсации через суд. Но инвестор тоже должен быть честен. Он обязан предоставлять советнику достоверную информацию о себе и своих финансовых планах, — говорит эксперт.

По его словам, инвестиционный советник составляет риск-профиль конкретного клиента: анализирует, сколько человек готов инвестировать, на какой срок, какие суммы готов потерять, какие знания у него есть. После этого инвестсоветник дает индивидуальные инвестиционные рекомендации: с какими инструментами лучше работать, а каких — избегать. Но при этом гарантировать доходность не может — на фондовом рынке всегда есть риск «прогореть». Эти индивидуальные рекомендации прописываются в договоре, который клиент заключает с инвестсоветником.

— Инвестирование — важный шаг. За консультациями лучше обращаться к профессионалам. Тем инвесторам, которые готовы принимать самостоятельные инвестиционные решения, стоит изучать достоверные источники информации, критически осмысливать любые советы, — рекомендует Сергей Жаботинский.

Ранее редакция рассказывала о том, что микрофинансовые организации ужесточат проверку личности перед выдачей онлайн-займов. 

Фото Сергея Жаботинского предоставлено пресс-службой Сибирского ГУ Банка России, базовое — pixabay FotoArt-Treu

Рубрики : Финансы Бизнес Право&Порядок Инвестиции

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : фондовый рынок Сергей Жаботинский инвестиционные советы инвестиционные консультанты инвестиции в ценные бумаги


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