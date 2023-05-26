За предложением купить ценные бумаги не на бирже, а на отдельной площадке часто скрываются мошенники

— В интернете и правда встречаются люди или даже бизнес-аккаунты, которые дают советы по инвестированию, рекомендуют покупать какие-то определенные бумаги или даже делятся «секретными» стратегиями мгновенного обогащения на фондовом рынке. Если таких консультантов нет в государственном реестре, то они не обязаны соблюдать никакие стандарты и не несут ответственности за свои рекомендации. Последствия их не интересуют, поскольку они рискуют чужими деньгами, а не своими, — пояснил Infopro54 Сергей Жаботинский, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России. — Особенно аккуратно стоит относиться к призыву купить ценные бумаги не на бирже, а на «отдельной площадке». За такими схемами часто скрываются мошенники. Они предлагают вложить деньги в некие высокодоходные проекты, обещают быстрый заработок. Нередко такие фирмы оказываются в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности, который Банк России на постоянной основе публикует на официальном сайте.

Собеседник Infopro54 напомнил, что Банк России рекомендует пользоваться услугами инвестиционных советников, которые входят в государственный реестр.

— Эти компании и люди поднадзорны регулятору и обязаны соблюдать действующие на рынке законы, правила и стандарты. Профессиональный инвестсоветник несет ответственность за свои рекомендации. Если он ввел клиента в заблуждение и из-за этого человек понес убытки, он может требовать компенсации через суд. Но инвестор тоже должен быть честен. Он обязан предоставлять советнику достоверную информацию о себе и своих финансовых планах, — говорит эксперт.

По его словам, инвестиционный советник составляет риск-профиль конкретного клиента: анализирует, сколько человек готов инвестировать, на какой срок, какие суммы готов потерять, какие знания у него есть. После этого инвестсоветник дает индивидуальные инвестиционные рекомендации: с какими инструментами лучше работать, а каких — избегать. Но при этом гарантировать доходность не может — на фондовом рынке всегда есть риск «прогореть». Эти индивидуальные рекомендации прописываются в договоре, который клиент заключает с инвестсоветником.

— Инвестирование — важный шаг. За консультациями лучше обращаться к профессионалам. Тем инвесторам, которые готовы принимать самостоятельные инвестиционные решения, стоит изучать достоверные источники информации, критически осмысливать любые советы, — рекомендует Сергей Жаботинский.

Ранее редакция рассказывала о том, что микрофинансовые организации ужесточат проверку личности перед выдачей онлайн-займов.