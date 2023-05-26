Новосибирская область вылетела из топ-10 регионов по уровню развития ГЧП

В Минэкономразвития России подвели итоги рейтинга регионов по уровню развития ГЧП за 2022 год. Новосибирская область заняла в нем 34 место. Годом ранее регион входил в ТОП-10 (занимал седьмое место).

Как отмечается в сообщении министерства, позиция в рейтинге складывалась из оценки трех факторов: оценка результатов реализации проектов ГЧП в 2022 году и в предшествующие годы, а также оценка работы органов власти, их открытости для инвесторов и готовности оказывать поддержку проектам ГЧП.

Пятерку лидеров сформировали Нижегородская область (74,3 баллов), Хабаровский край (64,4 баллов), Омская область (62,1 баллов), Республика Татарстан (ГЧП 58,2 баллов) и Пермский край (43,8 баллов). Как отмечают в министерстве, по сравнению с рейтингом прошлого года первая пятерка регионов полностью обновилась.

Аутсайдерами стали Севастополь, Кабардино-Балкария и Еврейская АО.

Напомним, в Новосибирской области по ГЧП реализуется несколько проектов. Самыми крупными из них являются строительство четвертого моста через Обь, а также строительство семи поликлиник, инфекционной больницы, шести школ, мусороперерабатывающих комплексов. Однако пока ни один из них не реализован, а стоимость объектов по ходу строительства только увеличивается.

Недавно прокуратура Новосибирской области объявила предостережение компании, которая строит поликлиники в Новосибирске. Вопросы надзорных органов вызывают и сроки строительства школ.

Ранее редакция сообщала, что чиновников, виновных в «заключении неэффективных соглашений по поликлиникам и школам», планируют привлечь к ответственности.