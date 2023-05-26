Новосибирская область вылетела из топ-10 регионов по уровню развития ГЧП

В Минэкономразвития России подвели итоги рейтинга регионов по уровню развития ГЧП за 2022 год. Новосибирская область заняла в нем 34 место. Годом ранее регион входил в ТОП-10 (занимал седьмое место).
Пятерку лидеров сформировали Нижегородская область (74,3 баллов), Хабаровский край (64,4 баллов), Омская область (62,1 баллов), Республика Татарстан (ГЧП 58,2 баллов) и Пермский край (43,8 баллов). Как отмечают в министерстве, по сравнению с рейтингом прошлого года первая пятерка регионов полностью обновилась.
Аутсайдерами стали Севастополь, Кабардино-Балкария и Еврейская АО.
Напомним, в Новосибирской области по ГЧП реализуется несколько проектов. Самыми крупными из них являются строительство четвертого моста через Обь, а также строительство семи поликлиник, инфекционной больницы, шести школ, мусороперерабатывающих комплексов. Однако пока ни один из них не реализован, а стоимость объектов по ходу строительства только увеличивается.
Недавно прокуратура Новосибирской области объявила предостережение компании, которая строит поликлиники в Новосибирске. Вопросы надзорных органов вызывают и сроки строительства школ.
Ранее редакция сообщала, что чиновников, виновных в «заключении неэффективных соглашений по поликлиникам и школам», планируют привлечь к ответственности.
Фото из архива Infopro54
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