Рекламодателям

Аферисты крадут деньги у россиян под предлогом замены социальных карт

  • 14/08/2023, 16:25

Аферисты крадут деньги у россиян под предлогом замены социальных карт
О новой мошеннической схеме рассказали эксперты.

В новой схеме клиенту поступает звонок на городской телефон якобы от сотрудника органов соцподдержки, который сообщает о необходимости обменять социальную карту на новую, сообщили в пресс-службе ВТБ. Мошенник просит клиента указать свой мобильный номер для получения СМС-кода о готовности карты, а затем сообщить полученные данные. На самом деле, клиент передает злоумышленникам информацию для входа в банковское приложении/интернет-банк и СМС-коды для подтверждения переводов.

— Социальная инженерия – наиболее популярный метод мошенничества, сегодня на нее приходится 90% атак. «Легенды» таких обманных звонков могут меняться, но неизменным остается их основной признак: стремление завладеть вашими персональными данными, многочисленными кодами из СМС или паролями. Обычно от таких звонков страдают клиенты старшего поколения, поэтому чтобы обезопасить себя от таких угроз, необходимо всегда проверять поступающую от незнакомых лиц информацию и никому не сообщать конфиденциальные данные по телефону. Даже если у вас нет сомнений в просьбах таких «сотрудников соцподдержки», мы все равно просим внимательно читать текст СМС – в нем всегда содержатся детали и назначение проводимой операции. Если видите СМС от банка, перезванивайте самостоятельно в банк, перепроверяйте информацию в контакт-центре или офисе – это поможет сохранить ваши средства, – отметил Дмитрий Ревякин, начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ.

Простые правила безопасности смогут уберечь средства и избежать неприятных инцидентов с мошенниками: не доверяйте неизвестным, вчитывайтесь в СМС от банка и не устанавливайте на персональные устройства неизвестные программы по просьбе третьих лиц.

Фото: freepik.com — freepik 

708

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : социальные карты Мошенники ВТБ


Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U1w3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Никольский»

ЖК «Никольский»

Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U2ABЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pSaqkHqbodЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Госдума рассмотрит проект закона, который освободит от кредитных обязательств поручителей погибших на спецоперации
7/08/23 17:07
Работодатели участников СВО могут получить новый статус
3/08/23 10:07
Президент вручил звезду Героя России спецназовцу из Бердска
3/08/23 9:35
Новосибирский Минфин расскажет о возможностях бюджета на 2024 год до конца августа

Новосибирский Минфин расскажет о возможностях бюджета на 2024 год до конца августа

В бюджете 2023 года доходы пока снова превышают расходы.
Читать статью >>
Новосибирская область сможет тратить на концессии не 2,5%, а 20% от собственных доходов бюджета

Новосибирская область сможет тратить на концессии не 2,5%, а 20% от собственных доходов бюджета

Планку в 20% предлагает установить Минфин РФ. Новосибирские депутаты с боем продавили ограничение в 2,5%, чтобы регион не брал на себя лишних обязательств.
Читать статью >>
В Новосибирской области упала урожайность зерновых

В Новосибирской области упала урожайность зерновых

18 хозяйств региона приступили к уборочной.
Читать статью >>
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет модерировать пленарное заседание Технопрома

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет модерировать пленарное заседание Технопрома

Это ключевое мероприятие форума, где будут представлены вопрос, волнующие регионы России.
Читать статью >>
Первый матч на новой ледовой арене в Новосибирске сыграли юниоры Белоруссии и России

Первый матч на новой ледовой арене в Новосибирске сыграли юниоры Белоруссии и России

Встреча закончилась победой белорусских юниоров со счётом 3:1.
Читать статью >>
В Новосибирске снова ищут подрядчика для благоустройства Эко-парка в городе Обь

В Новосибирске снова ищут подрядчика для благоустройства Эко-парка в городе Обь

Стартовая цена контракта — 64 млн рублей.
Читать статью >>
В Новосибирске утвержден проект планировки территории в Кировском районе

В Новосибирске утвержден проект планировки территории в Кировском районе

Здесь будут построены школа, детские сады и поликлиника.
Читать статью >>
В Новосибирске за год зарегистрировано 2000 инфарктов — по 5-6 в сутки

В Новосибирске за год зарегистрировано 2000 инфарктов — по 5-6 в сутки

Каждый четвертый инфаркт — «молодой».
Читать статью >>
В Новосибирской области выявлено 11 земельных участков для туризма

В Новосибирской области нашли 300 гектаров земли для развития туризма

Эти участки регион планирует предлагать инвесторам, которые захотят развивать проекты в сфере туризма.
Читать статью >>
Новосибирские бизнесмены рассказали, как на них отразился рост курса валют

Новосибирские бизнесмены рассказали, как на них отразился рост курса валют

Предприниматели говорят о том, что уже получают от поставщиков письма с предупреждениями о повышении цен на сырье, материалы, оборудование.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александр Назаров, брокер, учредитель компании Nazarov & Partners ческой недвижимости Новосибирска серьезный дефицит предложения

Александр Назаров: На рынке коммерческой недвижимости Новосибирска серьезный дефицит предложения

Речь идет об объектах высокого класса. Они необходимы современному технологичному бизнесу, который выходит в регион или расширяется на домашнем рынке.
Все материалы
Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Пилота квадрокоптера оштрафовали на 32 тысячи рублей в Новосибирске
14/08/23 17:14
Право&Порядок
Подростка-мошенника, обманувшего новосибирцев на 1,7 млн рублей, отдали под суд
14/08/23 16:38
Право&Порядок
Аферисты крадут деньги у россиян под предлогом замены социальных карт
14/08/23 16:25
Право&Порядок
Полицейский признался в наезде на 6-летнюю девочку под Новосибирском
14/08/23 16:14
Происшествия
В Новосибирске предложили считать украинские колл-центры военными объектами
14/08/23 16:04
Право&Порядок
Житель Новосибирска, стрелявший в прохожего, задержан — МВД
14/08/23 15:18
Происшествия
Медведь-убийца терроризирует жителей села под Новосибирском
14/08/23 15:04
Происшествия
Новосибирский Минфин расскажет о возможностях бюджета на 2024 год до конца августа
14/08/23 15:04
Власть Финансы
В Новосибирске снесли здание кафе, которое простояло больше 20 лет
14/08/23 14:47
Город Недвижимость
На новосибирском Хладокомбинате рассказали про утечку аммиака
14/08/23 14:21
Происшествия
Новосибирская область готова к проведению юбилейного, десятого Технопрома
14/08/23 14:16
Власть Общество
Нейропилот и медиаполицейский: искусственный интеллект назвал профессии будущего
14/08/23 13:19
Общество
Новосибирская область сможет тратить на концессии не 2,5%, а 20% от собственных доходов бюджета
14/08/23 12:53
Бизнес Власть
В школах Новосибирска появятся уроки самбо
14/08/23 12:49
Образование
Чат-боты помогут новосибирцам решить социальные вопросы
14/08/23 12:28
Общество
В Новосибирской области упала урожайность зерновых
14/08/23 12:11
Агропром
Самое большое спортивное сооружение за Уралом официально открыто
14/08/23 12:05
Власть Общество
Бойцу СВО новосибирские врачи поставили в голову титановую пластину
14/08/23 11:56
Общество
Клининговая компания пожаловалась в УФАС на новосибирский вуз
14/08/23 11:48
Бизнес
Жители многоэтажек защищают от сноса три детские площадки под Новосибирском
14/08/23 11:37
Город
Популярное
Аферисты крадут деньги у россиян под предлогом замены социальных карт
14/08/23 16:25
Право&Порядок
Подорожание яиц и масла неминуемо приведет к росту цен на майонез
14/08/23 10:42
Депутаты призывают не ограничивать использование маткапитала
14/08/23 9:27
Атакованы милотой: новосибирские разведчики спасли щенка в зоне СВО
11/08/23 13:30
Звездный дождь увидят новосибирцы в ночь с 11 на 12 августа
11/08/23 11:32
В Госдуме заговорили о сокращении рабочей недели с 40 до 36 часов
11/08/23 11:22
Новости компаний
«Ростелеком» обеспечил прямую трансляцию первого матча в «Сибирь-Арене»
14/08/23 11:05
Сибирякам ещё 5 дней выдают кредиты под 4,9 %
14/08/23 9:00
Прибыль Банка Уралсиб по итогам 1 полугодия 2023 составила 13,5 млрд рублей
11/08/23 15:19
Порядка 60 объектов жилищного строительства подключено к сетям АО «РЭС» за последний год
11/08/23 11:41
Благодаря финансированию Сбера в Новосибирске с начала года введено в эксплуатацию свыше 250 тысяч м² жилья
11/08/23 10:52
ВТБ увеличил продажи ипотеки в НСО в полтора раза
10/08/23 14:46

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска