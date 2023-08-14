Полицейский признался в наезде на 6-летнюю девочку под Новосибирском

Сотрудник полиции в Карасуке сбил на машине 6-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Автоинспекторы пытались вычислить виновного, но автомобиль был без регистрационных знаков и на учете не состоял. Спустя несколько дней мужчина сам сдался коллегам.

— В отношении мужчины составлены административные протоколы, а по факту произошедшего проводится служебная проверка, — уточнили в пресс-службе МВД региона.

Авария произошла на прошлой неделе 7 августа около детской больницы в Карасуке. Ребенка с различными травмами и переломами тут же госпитализировали в медицинское учреждение.