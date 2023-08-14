Подростка-мошенника, обманувшего новосибирцев на 1,7 млн рублей, отдали под суд

Шестнадцатилетний житель Новосибирска действовал по проверенной схеме. Он с сообщниками звонил по телефону своим жертвам, рассказывал легенду про ДТП, которое случилось с их родственниками и выманивал деньги. На удочку банды попалось четыре пенсионера.

Последняя жертва раскусила преступный план и не хотела открывать дверь злоумышленнику. В итоге ее напугали, проникли в квартиру и силой забрали деньги. Преступный заработок составил 1,7 млн рублей.

— Подростку инкриминировано совершение преступлений по статье «Мошенничество» со значительным и крупным размером. А также ему придется ответить за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, — прокомментировала старший помощник руководителя по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

Обвиняемый свою вину признал частично. Уголовное дело направлено в суд.