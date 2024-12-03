Аферисты придумали три схемы инвестиционного мошенничества

ВТБ выявил три наиболее распространенные схемы мошенничества в сфере инвестиций. За последний год число обращений от клиентов по вопросам мошенничества увеличилось на 33%. Как сообщил Никита Чугунов, старший вице-президент и глава департамента цифрового бизнеса ВТБ, чаще всего аферисты создают инвестиционные платформы, имитирующие настоящие финансовые организации.

Мошенники активизировались, вдохновленные интересом россиян к инвестициям, и разрабатывают новые хитроумные методы обмана:

Ложные инвестиционные сайты . Злоумышленники создают сайты и мобильные приложения, подражающие известным финансовым учреждениям, и обещают необоснованно высокие доходы. Они нередко представляют фотографии с вымышленными показателями доходности, что увеличивает доверие жертв и побуждает их вкладывать больше средств.

. Злоумышленники создают сайты и мобильные приложения, подражающие известным финансовым учреждениям, и обещают необоснованно высокие доходы. Они нередко представляют фотографии с вымышленными показателями доходности, что увеличивает доверие жертв и побуждает их вкладывать больше средств. « Восстановление» потерянных активов . Эта схема нацелена на тех, кто уже пострадал от мошенников. Аферисты выдают себя за государственных служащих или адвокатов, обещая вернуть деньги за определенную предоплату.

. Эта схема нацелена на тех, кто уже пострадал от мошенников. Аферисты выдают себя за государственных служащих или адвокатов, обещая вернуть деньги за определенную предоплату. Установка ПО для удалённого доступа. Под предлогом установки аналитического программного обеспечения мошенники предлагают установить программы, позволяющие получить доступ к личным счетам жертв.

Никита Чугунов подчеркивает важность проверки лицензий компаний и осмотрительности при взаимодействии с незнакомыми лицами. Следуя простым правилам, можно защитить свои финансы и избежать мошенничества.