Аферисты придумали три схемы инвестиционного мошенничества

ВТБ выявил три наиболее распространенные схемы мошенничества в сфере инвестиций. За последний год число обращений от клиентов по вопросам мошенничества увеличилось на 33%. Как сообщил Никита Чугунов, старший вице-президент и глава департамента цифрового бизнеса ВТБ, чаще всего аферисты создают инвестиционные платформы, имитирующие настоящие финансовые организации.
Мошенники активизировались, вдохновленные интересом россиян к инвестициям, и разрабатывают новые хитроумные методы обмана:
Никита Чугунов подчеркивает важность проверки лицензий компаний и осмотрительности при взаимодействии с незнакомыми лицами. Следуя простым правилам, можно защитить свои финансы и избежать мошенничества.
Фото: freepik.com/Автор: luis_molinero
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