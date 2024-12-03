На создание спортплощадки и сквера на месте ДК Клары Цеткин нужно 25 млн рублей

На месте снесенного ДК им Клары Цеткин планируется разместить спортивную площадку с уличными тренажерами и создать транзитный карманный сквер. Об этом на оперативном совещании в мэрии Новосибирска рассказала заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Ксения Антонова.

— Все пожелания жителей по поводу спортплощадки и сквера проработаны, подготовлен протокол общественных обсуждений, внесены изменения в проект. Основное пожелание жителей: включение мероприятий по устройству линий наружного освещения. Эти работы планируем выполнить в 2025 году, — сообщила чиновница.

В настоящее время заканчивается разработка проектно-сметной документации спортплощадки и сквера. Ориентировочная стоимость объекта — 25 млн рублей без линий наружного освещения.

Площадь земельного участка — 5 067,0 м², площадь создания новой озелененной территории -2 365,0 м², площадь по устройству спортивной площадки — 2 702,0 м².

ДК им. Клары Цеткин (или в народе «Кларушка») открылся в 1933 году. Это был один из первых в городе центров культурной жизни и строился по мере того, как развивался «соцгородок» и завод Сибкомбайн (Сибсельмаш). Статус аварийного здание получило в 2005 году. В феврале 2024 его начали сносить.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщику запретили сносить ТЭЦ-1.