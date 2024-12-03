Ученые НГУ обучают нейросеть анализировать томографические снимки животных

В лаборатории инновационной и ядерной медицины Физического факультета НГУ ученые создают атлас томографических изображений животных для последующего обучения искусственного интеллекта. Разработка поможет в диагностике и разработке новых лекарств. Об этом рассказали в пресс-службе университета.

В медицине для анализа томографических данных искусственный интеллект используют уже давно, но для ветеринарии он пока останется практически недоступным, уточнил руководитель лаборатории ядерной и инновационной медицины физического факультета Новосибирского государственного университета Владимир Каныгин.

—В настоящее время мы накапливаем данные, полученные на нашем томографе, чтобы в ближайшем будущем на их основе создать томографический атлас нормальных и патологических состояний животных, чтобы использовать его при обучении искусственного интеллекта, — рассказал Каныгин.

Ученый добавил, что описание снимков, полученных на КТ-томографе, у человека занимает много времени и к тому же разными специалистами трактуется по-разному. Искусственный интеллект полностью исключит влияние человеческого фактора, значительно ускорив процесс расшифровки данных.

В ближайшие планы ученых входит создание моделей и программ, которые позволят классифицировать опухоли и помогать врачу определять виды патологических состояний. Исследования проводятся в рамках стратегического проекта НГУ «Радиационные технологии будущего» программы «Приоритет 2030».

Ранее редакция сообщала о том, что испытания перспективного метода терапии рака провели в Новосибирске. Новый томограф поспособствует быстрому проходу этапа доклинических испытаний.