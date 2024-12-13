Аферисты создают цифровые копии карт россиян, используя шпионское ПО

Эксперты ВТБ сообщили, что данная мошенническая схема комбинирует две стратегии: социальную инженерию и шпионские программы.
Злоумышленники звонят жертвам, выдавая себя за работников мобильного оператора, и рассказывают о необходимости продлить контракт на обслуживание. Для этого они просят клиента загрузить мобильное приложение оператора. Могут использовать и другие «легенды» — например, обновление антивирусного программного обеспечения или приложений медицинских сервисов. На самом деле это вредоносное ПО — шпионская программа, которая позволяет мошенникам удаленно контролировать устройство, включая его камеру, микрофон и функции NFC.
После установки приложения мошенники под предлогом подтверждения данных для продления контракта дают следующие инструкции:
В этот момент шпионская программа активирует NFC на устройстве жертвы, а другое программное обеспечение на телефоне мошенника используется для кражи данных карты (ID, срок действия). Полученные данные связываются с устройством преступников. Такой виртуальный клон карты позволяет им снимать деньги в банкоматах и проводить бесконтактные платежи в магазинах с NFC-терминалами.
Будьте осторожны и ни в коем случае не устанавливайте приложения по ссылкам, присланным в мессенджерах. Приложения операторов и других организаций стоит загружать исключительно с их официальных сайтов, иначе вы рискуете, предупредил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ.
Фото: freepik.com/Автор: rawpixel.com
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