Первую лыжню в Новосибирске открыли в Бугринской роще

13 декабря в парке «Бугринская роща» в Новосибирске открылся лыжный комплекс.
Как сообщает пресс-служба мэрии города, километровая лыжная трасса оборудована освещением. Комплекс будет работать с 10:00 до 20:00. Однако его закроют, если на улице похолодает до -25 градусов.
Вход на территорию свободный, со своими лыжами. Также можно арендовать спортивный комплект на час.
Напомним, что на Михайловской набережной Новосибирска торжественно открыли большой ледовый каток. В будние дни он будет работать с 11:00 до 22:00, а в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00.
Кроме того, в Новосибирске открыты все новогодние праздничные зоны. На площади Ленина гостей встречает снежная баба, а Первомайский сквер, недавно переживший реконструкцию, сияет яркими огнями. Площадь Ленина и пешеходная улица Ленина завораживают золотыми гирляндами. На улицах мегаполиса царит новогодняя атмосфера.
Наряду с традиционными площадками для новогодних гуляний появится новая — резиденция Снежной бабы в комплексе Маяковского.
Ранее редакция сообщала о том, что бойцам СВО Новый год дарит веру в то, что все будет хорошо. Для них самыми желанными подарками являются детские рисунки.
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