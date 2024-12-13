Единый телефон диспетчерской службы Новосибирска 051 перестанет работать с 2025 года

В Новосибирске Единая дежурно-диспетчерская служба начала работать по новому номеру. Со следующего года короткий номер 051 перестанет действовать. Как сообщили в мэрии, теперь диспетчеры будут принимать звонки по номеру 218-00-51.
Необходимость сменить номер возникла из-за приказа Министерства цифровых технологий. Согласно приказу, к 2025 году прекращается использование номеров, начинающихся с нуля.
— ЕДДС продолжит работу по обмену информацией, координации действий в экстренных ситуациях и обеспечению безопасности жителей города, — отметили в мэрии Новосибирска.
Новый номер телефона уже доступен для круглосуточного использования. По этому номеру можно сообщать о любых происшествиях, чрезвычайных ситуациях и других событиях, требующих немедленного внимания и реакции.
— Для обеспечения бесперебойного взаимодействия с гражданами и организациями новый телефон, так же как и 051, многоканальный и работает круглосуточно, — отметили в мэрии.
Ранее редакция сообщала о том, что объединение диспетчерских ускорило работу скорой помощи в Новосибирске. Медики стали оперативнее приезжать по вызовам пациентов.
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