В Новосибирской области объявлены аукционы на ремонт дорог

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы» объявило несколько аукционов на выполнение работ по ремонту автодорог в Новосибирской области. Информация о них размещена на официальном сайте госзакупок. Суммарная стоимость по пяти контрактам составляет более 874,8 млн рублей.

Так, самая большая начальная цена контракта предлагается за ремонт автомобильной дороги а/д «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)» в Тогучинском районе Новосибирской области, участки работ км 88+790 – км 96+000, км 101+000 – км 108+000, км 48+000 – км 49+000, км 142+000 – км 146+498, протяженностью 19,708 км. Она составляет 390,5 млн. рублей. Подрядчик должен будет выполнить работы в 2 этапа и завершить работы к 28 сентября 2023 года. Подать заявки на участие в конкурсе можно до 12 января 2023 года.

Еще один аукцион предполагает ремонт автомобильной дороги «104 км а/д «Р-256» — Сузун» в Сузунском районе Новосибирской области, участок работ км 70+330 – км 76+330, протяженностью 6 км. Работы подрядчик должен выполнять в 2 этапа. Приступить к работам необходимо с момента заключения контракта, окончить — 27 сентября 2023 года. Срок окончания подачи заявок — 12 января 2023 года. Начальная стоимость контракта — 212,4 млн. рублей.

До 13 января принимаются заявки на аукцион по ремонту а/д «Куйбышев – Венгерово – гр. Омской области (старый Московский тракт)» в Венгеровском районе Новосибирской области, участок работ 1-й участок км 114+000 – км 114+800, протяженностью 0,8 км, 2-й участок км 115+400 – км 118+000, протяженностью 2,6 км. Согласно документации, подрядчик должен приступить к работам с даты заключения контракта. Сроки окончания – 13.09.2023 года. Начальная стоимость — 98,2 млн рублей.

Ремонт а/д «Убинское – Кундран» в Убинском районе Новосибирской области, участок работ км 33+000 – км 39+013,93, протяженностью чуть больше 6 км подрядчик должен выполнить в 4 этапа и завершить к 23 августа 2023 года. Окончание подачи заявок на аукцион – 11 января 2023 года. Начальная стоимость контракта — 97,8 млн. рублей.

Еще один аукцион предполагает ремонт а/д «12 км а/д «Н-3016»-кар. Медведский – ст. Дорогино» в Черепановском районе Новосибирской области, участок работ км 10+970 – км 13+907, протяженностью 3 км. Работы по объекту подрядчик должен завершить к 12 сентября 2023 года. Заявки можно подать до 11 января. Начальная стоимость контракта —75,9 млн. рублей.

Напомним, на декабрьском заседании комитета по транспорту регионального парламента министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский отмечал, что все торги на ремонт дорог область планирует отыграть до конца марта, чтобы в полной мере использовать сезон для дорожных работ.

Ранее редакция сообщала, что качество компаний-подрядчиков — одна из главных проблем дорожного ремонта в Новосибирске.