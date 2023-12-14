Агентство инвестиционного развития Новосибирской области переименовали в корпорацию

Агентство инвестиционного развития Новосибирской области изменило название на АО «Корпорация развития Новосибирской области». Об этом корреспонденту Infopro54 рассказал генеральный директор акционерного общества Александр Зырянов.

По его словам, ренейминг должен упростить работу с инвесторами и аналогичные процессы идут во многих российских регионах.

— Агентство воспринимали как коммерческую структуру, а корпорация — государственная, — отметил он.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, смена названия зарегистрирована 13 декабря 2023 года.

Напомним, основными целями ранее агентства, а теперь Корпорации развития является привлечение частных инвестиций, содействие инвесторам в реализации инвестпроектов и формирование благоприятного инвестиционного климата.

По инициативе частного инвестора в Новосибирской области идет работа по созданию особой экономической зоны. Заявку на ее создание региональный Минэкономразвития планирует направить в федеральный Минэко в 1 квартале 2024 года. Предварительно ОЭЗ займет территорию порядка 600 га в 9 км от международного аэропорта «Толмачёво», в 3,5 км от Транссибирской железнодорожной магистрали и в непосредственной близости от крупнейшего за Уралом мультимодального транспортно-логистического центра «Сибирский», который расположен в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области.

По данным Seldon Basis, АО «АИР Новосибирской области создано в 2005 году. Уставной капитал — 5,15 млрд рублей. Основной вид деятельности — Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Учредителем акционерного общества является департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области. Выручка за 2022 год — 115, 4 млн рублей, чистая прибыль — 92,4 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что заявку на создание особой экономической зоны НСО подаст в начале 2024 года.