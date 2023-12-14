Суд отказал в восстановлении на работе экс-директору новосибирского «Вектора»

Новосибирский областной суд отказал бывшему директору центра вирусологии «Вектор» Ринату Максютову в восстановлении в должности, согласно информации из картотеки суда. Иск рассматривали в закрытом режиме.

Напомним, должности директора ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов лишился 17 мая 2023 года по решению главы Роспотребнадзора.

Как следует из приказа, причиной была названа «утрата доверия». Руководитель якобы «не принял мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов», а также нарушил закон «О противодействии коррупции».

Максютов решил оспорить решение об увольнении и 15 июня 2023 года подал иск. Дело рассматривали в областном суде.