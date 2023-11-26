Заявку на создание особой экономической зоны НСО подаст в начале 2024 года

Минэкономразвития Новосибирской области планирует в 1 квартале 2024 года направить заявку в федеральный Минэко на создание особой экономической зоны на территории возле областного Промышленно-логистического парка в Толмачёво. Об этом министр экономического развития региона Лев Решетников сообщил на сессии Законодательного собрания.

Напомним, проект создания первой особой экономической зоны в Новосибирской области презентовали на XII Всероссийском форуме территорий развития и инвестиций «ИнПарк – 2023». Решетников отмечал, что Особая экономическая зона — территория c льготным режимом предпринимательской деятельности, на которой может применяться процедура свободной таможенной зоны. По словам министра, разработку концепции ОЭЗ планировалось завершить в 2023-2024 годах и к этому времени сформировать пул первых потенциальных инвесторов.

Создание ОЭЗ в Новосибирске было инициировано частным инвестором, оператором проекта выступит специально созданная компания ООО «Северный Парк Развитие».

Предварительно ОЭЗ займет территорию порядка 600 га в 9 км от международного аэропорта «Толмачёво», в 3,5 км от Транссибирской железнодорожной магистрали и в непосредственной близости от крупнейшего за Уралом мультимодального транспортно-логистического центра «Сибирский», который расположен в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что Промышленно-логистический парк Новосибирска больше не будет расширяться.