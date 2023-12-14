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Стрелял из-за угла: новосибирец палил в невидимого врага во дворе дома на Островского

  • 14/12/2023, 15:10
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Стрелял из-за угла: новосибирец палил в невидимого врага во дворе дома на Островского
У сибиряка изъяли оружие и составили протокол.

В Новосибирске мужчина у дома по улице Николая Островского выстрелил из травматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские совместно с сотрудниками Управления Росгвардии по Новосибирской области установили личность подозреваемого в совершенном противоправном деянии, — говорится в сообщении.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Там установили, что стрелявшим оказался 33-летний житель района. Пояснить свои действия хулиган не смог. К счастью, пуля не настигла никакого случайного прохожего.

На 33-летнего мужчину составили протокол об административном правонарушении.

— Материалы направлены для принятия решения в Мировой суд, — отметили в сообщении.

Полиция напоминает, что гражданам нужно соблюдать правила поведения в общественных местах. За нарушение правил последуют наказание в виде административной и уголовной ответственности.

Ранее редакция сообщала о том, что суд над стрелком с Нарымского сквера начался в Новосибирске.

Фото: скриншот с видео МВД по Новосибирской области

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : травматический пистолет оружие Дзержинский район Выстрелы


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