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Агентство Moody’s повысило рейтинг банка «Открытие» на 2 ступени до Ba2

  • 21/02/2019, 14:12
Рейтингам долгосрочных обязательств и депозитов присвоен стабильный прогноз.

Агентство Moody’s повысило рейтинг банка «Открытие»18 февраля 2019 года международное агентство Moody’s Investors Service повысило долгосрочные рейтинги старшего необеспеченного долга и банковских депозитов ПАО «Банк Открытие», номинированных в иностранной и национальной валютах, на 2 ступени с B1 до Ba2. Рейтинги риска контрагента повышены с Ba3 до Ba1, долгосрочная оценка риска контрагента — с Ba3(cr) до Ba1(cr). Одновременно Moody’s повысило базовую оценку кредитоспособности (BCA) банка до b3. Рейтингам долгосрочных обязательств и депозитов присвоен стабильный прогноз,сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В пресс-релизе международного агентства Moody’s отмечены значительные успехи в развитии банка «Открытие», которые обусловили повышение его рейтинга. Аналитики агентства подчеркнули значительное улучшение качества активов банка «Открытие» вследствие передачи существенного портфеля непрофильных активов в банк «Траст» (Банк непрофильных активов). По мнению агентства, положительное влияние на рейтинговое действие оказали заметный прогресс в консолидации банковских активов, страхового и пенсионного бизнеса группы «Открытие», а также положительный финансовый результат в рамках успешной реализации новой стратегии развития банка.

Дополнительным фактором надежности банка, по мнению Moody’s, является очень высокий уровень государственной поддержки.

Стабильный прогноз по рейтингам банка «Открытие» основан на ожиданиях агентства относительно сохранения банком достигнутого уровня прибыльности и качества активов, а также поддержании банком достаточных уровней капитала и ликвидности.

Решение рейтингового агентства стало объективной оценкой колоссальной работы, проделанной всей командой банка, отметил президент – председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. Всего за один год работы по новой стратегии нам удалось завершить формирование контура группы «Открытие», расчистить активы, улучшить финансовые показатели банка и впервые с 2016 года показать чистую прибыль. Фактически завершилась санация банка. В 2019 году мы сконцентрируемся на развитии профильного банковского бизнеса «Открытия» и сможем достичь амбициозных показателей, предусмотренных стратегией банка до конца 2020 года.

Фото: пресс-служба банка

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