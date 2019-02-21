Топ-10: Lada догоняют два шустрых корейца — HYUNDAI и KIA

TOYOTA

На четвертом месте топ-10 — Toyota. Эту японскую марку сложно представить вне рейтинга лидеров продаж в Новосибирске и всей Сибири. Порой кажется, что цена для сибиряков в отношении автомобилей этой марки вообще не имеет значения. И все же удивителен факт, что на 4 месте рейтинга оказалась Toyota, причем попала она в него исключительно за счет продаж седана бизнес-класса Toyota Camry, между тем как другие марки вошли в топ-10 преимущественно за счет своих авто бюджетного сегмента.

Всего в Новосибирской области в 2018 году было продано 1600 автомобилей марки Toyota, что на 30,1% больше чем в 2017 году (1230 штуки). Напомним, что официальным дилером марки в регионе является ООО «Тойота Центр Новосибирск Запад». Ранее InfoPro54 подробно рассказывал о причинах стабильного спроса на модель Camry.

NISSAN

RENAULT

Марка Nissan заняла пятое место в рейтинге. Официальными представителями марки в Новосибирске являются дВ 2018 году в Новосибирской области было продано 1380 новых легковых автомобилей. Это на 3,8% больше, чем в 2017 году (1330 штук). Бестселлером Nissan на российском рынке в прошлом году стал кроссовер Nissan Qashqai, еще одна популярная модель марки — Nissan X-Trail.

Потеряв в продажах (минус 3,8%), Renault занял 6 место в топ-10 марок на рынке новых автомобилей в Новосибирской области. Если в 2017 году было продано 1320 автомобилей, то в прошлом году удалось продать 1270 машин. Самым покупаемым автомобилем Renault в Новосибирске в прошлом году был кроссовер Duster, хорошо продавались также хэтчбек Sandero и седан Logan. Официальный представитель марки в Новосибирске —дилерский центр Renault группы компаний «Автомир».

VOLKSWAGEN

На 7 месте в рейтинге закрепился Volkswagen. В 2018 году немцам удалось продать в Новосибирской области 1040 автомобилей. Пускай хоть на 1%, но это все же больше чем в 2017 году (1030 штук). Такого результата германской марке удалось достичь (уже не в первый раз) за счет своего флагмана продаж — недорого седана Volkswagen Polo. Продажи этого автомобиля в нашем регионе за прошлый год выросли на 9,8%. Вторым по популярности стал кроссовер Tiguan. Официальным дилером марки в Новосибирске является автосалон Volkswagen группы компаний «Автомир».

SKODA

Еще одна марка концерна Volkswagen Group попала в рейтинг лидеров продаж новых легковых автомобилей в Новосибирской области. Чешская SKODA заняла 8 место в топ-10, сумев реализовать в 2018 году 690 автомобилей, что на 1,5% больше, чем в 2017 (680 штук). Лидерами продаж стали модели чешского бренда Rapid и Octavia. Официальными представителями марки в Новосибирске являются дилерские центры ОО «Альт-Парк» и ООО «Автомир Богемия Новосибирск».

УАЗ

На 9 месте — отечественный УАЗ. Однако, несмотря на попадание в топ-10, популярность марки в Новосибирской области падает: по сравнению с 2017 годом (580 штук), в 2018 году продажи сократились на 6,9% (540). Флагманом продаж, как и предыдущие годы, стал внедорожник УАЗ Patriot. Продажи именно этой модели за год выросли на 7,1%, но в суммарном зачете по всем моделям продажи марки сократились. Официальные представители в Новосибирске — ООО «УАЗ Центр», ООО «Азия Авто Сибирь» и автосалон «Луна Авто».

CHEVROLET

Этот загадочный американский бренд, громко хлопнувший дверью под крики о санкциях и покинувший российский рынок, все же решил оставить в нашей стране два своих проекта: чудо американо-российской любви по имени Chevrolet NIVA, а также только премиальный модельный ряд марки. И в основном за счет одной модели, относительно бюджетного компактного внедорожника Chevrolet NIVA, замкнул рейтинг топ-10 марок на рынке новых легковых машин в Новосибирской области. Продажи машин премиального сегмента составили не более одного десятка авто, между тем Chevrolet NIVA было продано 480 штук. Всего в 2018 году в нашем регионе было продано 500 автомобилей марки Chevrolet, что на 2% меньше, чем в 2017 (510 штук). Официальным дилером марки в Новосибирске являются дилерские центры «НСК-Авто» (премиальная линейка Chevrolet) и «Авто-1» (Chevrolet NIVA).

Подытожим список. Топ-10 марок на рынке новых легковых автомобилей в Новосибирской области по итогам 2018 года по версии аналитического агентства «Автостат» выглядит следующим образом: 1. LADA; 2. HYUNDAI 3. KIA; 4. TOYOTA; 5. NISSAN; 6. RENAULT; 7. VOLKSWAGEN; 8. SKODA; 9. УАЗ; 10. CHEVROLET.

Фото: Базовое -lada.ru, остальные — hyundai.ru, kia.ru