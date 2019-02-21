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Региональные положения о стройнадзоре будут отменены

Проект соответствующего закона размещен на портале правовой информации.
  • 21/02/2019, 15:36
Региональные положения о стройнадзоре будут отменены

Минстрой России подготовил проект федерального закона о внесении изменений в ст. 2 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Документ размещен на портале правовой информации.

Согласно документу, порядок организации и осуществления для всех видов регионального государственного контроля (надзора) должен быть установлен высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

По инфрмации Единого Реестра Застройщиков, руководствуясь данной нормой, высшие исполнительные органы субъектов РФ разработали региональные положения о строительном надзоре. Такие документы были разработаны практически во всех регионах,

Вместе с тем, ч. 8 ст. 54 ГРК РФ установлено, что порядок осуществления государственного строительного надзора, включая порядок организации и проведения проверок деятельности физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, устанавливается Правительством РФ.

Помимо этого государственному контролю (надзору) соблюдений требований технических регламентов посвящена целая глава 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Фото: pixabay.com, автор- skorchanov

 

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