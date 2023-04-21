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Аграрии могут получить гранты на развитие агротуризма

  • 21/04/2023, 12:27
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Аграрии могут получить гранты на развитие агротуризма
Сумма гранта составляет до 10 млн рублей.

Минсельхоз предлагает аграриям принять участие в распределении грантов на развитие агротуризма. Соответствующие документы размещены на официальном сайте ведомства и, чтобы принять участие в конкурсном отборе, аграрии должны их заполнить.

В документе необходимо будет указать сведения о своем хозяйстве, в том числе уточнив количество наемных рабочих и получаемую ими зарплату, а также иные программы господдержки, в которых хозяйство принимает участие.

Кроме того, следует подробно описать проект — указать его суть и цели, место организации проекта с точностью до координат на карте, а также рассказать о своем образовании в сфере туризма, при его наличии.

Вместе с тем необходимо проанализировать состояние рынка в этой отрасли и указать на наличие конкурентов у проекта.

Также аграрии должны сообщить о средствах, помимо господдержки, которые будут использоваться для развития проекта, какой капитал на реализацию имеется в настоящее время, а все планируемые в рамках проекта траты требуется обосновать.

Подать документы регионы смогут с 15 по 31 мая включительно, а результаты отбора объявят летом текущего года.

Что касается непосредственно реализации проектов, то это станет возможным только с 2024 года.

При этом ведомство поясняет, что полученные средства можно потратить, например, на организацию инфтраструктуры для гостей, благоустройство территорию, покупку инвентаря и другие цели.

Ранее редакция сообщала, что Минсельхоз представил 19 сортов картофеля отечественной селекции.

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Рубрики : Финансы Власть Бизнес Агропром

Регионы: Россия

Теги : Минсельхоз РФ гранты на развитие агротуризма Аграрии


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