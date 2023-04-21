В обновленной школе № 61 в Советском районе ребята смогут заняться робототехникой и программированием

Завершается ремонт школы № 61 в Советском районе по адресу: ул. Иванова, 9. После реконструкции здесь планируется увеличить количество спортивных секций и создать собственный IT-куб.

«Школа № 61 в Советском районе – это одна из трех школ, капитальный ремонт которой выполняется в рамках федеральной программы. На этот год у нас поданы заявки на выполнение капремонта 21 школы, и предстоит большой объем работы, – отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – Износ этого здания высокий, поэтому ремонт был необходим, начали его в 2022 году, планируют завершить в июне 2023 года. Работы ведутся в две смены, для того чтобы успеть в срок. Степень готовности высокая, и 1 сентября учебный процесс начнется в обновленном здании и классах.

В здании школы 1966 года постройки выполнена частичная перепланировка для маломобильных групп и капитальный ремонт помещений. Заменены системы водо-, электроснабжения, отопления, оконные блоки. Выполнено устройство отмостки и отделка цоколя здания. Все работы планируют завершить в июне 2023 года. 53 млн рублей выделены из средств федерального бюджета, 21 млн рублей – из бюджета города Новосибирска.

По словам директора школы Артема Алейникова, после капитального ремонта количество мест обучающихся не увеличится, но улучшится качество обучения, так как полностью обновлена материально-техническая база.