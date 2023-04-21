Заезжай и живи: в Новосибирске растет спрос на квартиры с ремонтом

Теперь в кварталах «Расцветай на Зорге», «Акация на Игарской», «Сосновый бор», «Цветной бульвар» и в экоквартале на Кедровой можно приобрести квартиры с актуальным современным ремонтом.

Покупатели могут заказать один из двух вариантов отделки: нейтральный или светлый. Между собой они в первую очередь отличаются цветовой гаммой. Нейтральные цвета в интерьере — неизменная классика, способная выдержать любые сочетания и эксперименты. Оформление в светлой гамме создает ощущение свободы и легкости, визуально расширяя даже самое небольшое пространство.

— Актуальность квартир с ремонтом обусловлена тем, что для будущего переезда в новую квартиру потребуются минимальные усилия: достаточно привезти необходимые мебель и вещи — и можно жить. Еще одним преимуществом готовой отделки для многих покупателей является комфорт, исключающий все хлопоты ремонта. Особенно такое жилье востребовано у покупателей, которые снимают недвижимость. Готовые квартиры позволяют им быстро заехать и больше не тратить деньги на аренду, — отметили в ГК «Расцветай».

В портфеле компании есть варианты для быстрого переезда. Дома первой очереди кварталов «Расцветай на Зорге», «Акация на Игарской», «Цветной бульвар» и «Сосновый бор» сдаются уже в 2023 году.

Безопасная, уютная внутриквартальная атмосфера в сочетании с развитой социальной инфраструктурой локаций делают проекты комфортными для семей с детьми.

Офисы продаж квартир:

ул. Орджоникидзе, 23

ул. Красный проспект, 165

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/1, 2 этаж, офис №205

п. Кудряшовский, ул. Береговая, 1/1

ул. Игарская, 18/2

+7 (383) 255-77-44

гкрасцветай.рф

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