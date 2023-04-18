Минсельхоз представил 19 сортов картофеля отечественной селекции

Минсельхоз России на площадке РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева провел презентацию картофеля отечественной селекции «Есть своё: решения науки для картофельного бизнеса» для представителей торговых сетей, сообщает ИА «Светич» со ссылкой на пресс-службу федерального аграрного ведомства.

19 сортов картофеля были созданы в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства. Каждый сорт картофеля был представлен в сыром и готовом виде: вареный картофель, фри и чипсы, запечённый, а также картофель в вакуумной упаковке.

По словам первого замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, развитие отечественной селекции – это основное условие для обеспечения продовольственной безопасности страны.

— Минсельхоз России ведет комплексную работу, направленную на развитие российской селекции. В частности, с этого года будет увеличена с 20% до 50% субсидия на возмещение прямых понесенных затрат на создание или модернизацию селекционно-семеноводческих центров, — отметила Оксана Лут.

В ходе дегустации эксперты оценивали вкус картофеля каждого сорта, способность клубней к развариванию, рассыпчатость, окраску и структуру клубней.

Как отметили участники мероприятия, отечественный картофель по вкусу нисколько не уступает картофелю иностранных сортов, поэтому российский потребитель оценит по достоинству его качество.

Ранее редакция сообщала, что мясопереработчики жалуются, что не могут завезти импортную говядину по беспошлинной квоте.