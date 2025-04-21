Шинделов: Аграрии Новосибирской области обеспечены всем необходимым для посевной

В ходе оперативного совещания, проведённого в правительстве Новосибирской области, губернатор Андрей Травников уделил внимание вопросам подготовки к весенним полевым работам. С основным докладом по данной теме выступил заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства области Андрей Шинделов.

Травников акцентировал внимание на необходимости готовности аграрного сектора и муниципальных властей региона к любым непредсказуемым погодным условиям. Он подчеркнул, что нестабильная климатическая обстановка прошедшей недели подтверждает важность не только применения передовых агротехнологий, но и минимизации финансовых рисков, в частности, посредством страхования посевов. Губернатор поставил задачу ежегодного увеличения объёмов страхования сельскохозяйственных культур.

Шинделов сообщил о положительной динамике в сфере страхования посевных площадей. В 2023 году было застраховано примерно 155 тысяч гектаров, в 2024 году – 255 тысяч гектаров, а на текущий год запланировано страхование не менее 500 тысяч гектаров. Травников дал поручение зафиксировать эту цель и обеспечить её выполнение.

Ключевой задачей остаётся сохранение посевных площадей и, по возможности, их расширение. В текущем году наблюдается некоторое увеличение площадей, отведённых под кормовые и масличные культуры.

Что касается обеспеченности семенами, то семенной фонд находится в надлежащем состоянии, обеспеченность превышает 100%. Это позволяет аграриям гибко реагировать на меняющиеся погодные условия. Возрастает доля отечественных семян, составляющая на данный момент 82% в общем объёме сортовых семян. Кукуруза полностью представлена российской селекцией, а соя также приближается к этому показателю.

Аграрии полностью обеспечены минеральными удобрениями, горюче-смазочными материалами и необходимой техникой. За прошедшую неделю было приобретено 38 единиц новой сельскохозяйственной техники, а всего на 2025 год запланировано приобретение 842 единиц. В регионе действуют все предусмотренные механизмы государственной поддержки аграриев. Общий объём затрат на посевную кампанию оценивается в 17 миллиардов рублей, значительную часть которых составляют расходы на химические средства защиты растений и минеральные удобрения.