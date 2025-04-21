Рекламодателям

Участникам СВО с протезами помогают восстанавливать походку в Новосибирске

  • 21/04/2025, 15:00
Автор: Оксана Мочалова
Участникам СВО с протезами помогают восстанавливать походку в Новосибирске
Программное обеспечение позволяет улучшить реабилитацию людей после ампутации нижних конечностей

Учёные Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали программное обеспечение (ПО) для помощи людям с ампутацией нижних конечностей. Его опробовали на участниках специальной военной операции. Разработка помогает пациентам выработать правильную походку на протезах. Исследование проводится на базе филиала Московского протезно-ортопедического предприятия.

Для съемки данных кинематики походки ампутанта используется инерциальная система датчиков. По словам руководителя научной группы, кандидата физико-математических наук Владимира Сердюкова, она проста в использовании и более доступна по стоимости.

— Для работы с ней от персонала не требуется специальных навыков, а следовательно, нет необходимости в обучении. Протезисту достаточно установить на теле пациента пронумерованные датчики, провести калибровку и снять показания пациента в процессе ходьбы. На всю процедуру уходит в среднем по 15-20 минут. Затем данные поступают в обработку, по ее итогам становится известно, оптимально ли отрегулирован протез, соблюдаются ли требования ГОСТ при проведении реабилитации, насколько соответствует походка пациента походке здорового человека, — рассказал он.

Специалисты научной группы отмечают, что современные протезы нижних конечностей при правильной настройке позволяют добиться практически идеальной походки. Это подтверждают графики, построенные с помощью данного программного продукта.

— Современные протезы нижних конечностей позволяют своим пользователям вести активный образ жизни, заниматься спортом, путешествовать, но это все при условии, что протез правильно подобран и пациент научился правильно им пользоваться. Важно научить человека правильно ходить на протезе, потому что зачастую пациент не понимает, как правильно управлять суставом или ставить ступню. Всему этому учат во время реабилитации и оценить, насколько пациент освоил необходимые навыки, помогает наша разработка, — объяснила студентка 2 курса Механико-математического факультета НГУ Татьяна Шашкина.

Управляющий филиалом «Новосибирский» АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Антон Каменев подчеркнул, что программное обеспечение для исследования биомеханики ампутантов нижних конечностей, аналогичное тому, что разработали специалисты НГУ, пытаются создать во всем мире, но пока ни одной удобной для применения системы не было создано.

Напомним, за 2024 год филиал произвел более 650 протезов нижних конечностей, 107 протезов верхних конечностей. Мощности компании позволяют производить 1500 протезов. При этом в компании отметили, что в последние годы в регионе наблюдается тенденция к снижению числа ампутаций за счет развития сосудистой хирургии и более ранней диагностики заболеваний.

Ранее редакция сообщала о том, что ученые в Новосибирске создают программное обеспечение для индивидуального подбора протезов, а также прорабатывают возможность их производства. 

Фото предоставлено НГУ, автор- пресс-служба

15

Рубрики : Медицина Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : участник СВО Протез инновации


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Алена Иванова, управляющий партнер агентства интегрированного маркетинга A.STUDIO

Алена Иванова: Маркетинг в Сибири фокусируется на продукте, а не на потребителях

Эксперт оценила актуальные тренды на рынке маркетинга
Все материалы
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Участникам СВО с протезами помогают восстанавливать походку в Новосибирске
21/04/25 15:00
Медицина Технологии
Шинделов: Аграрии Новосибирской области обеспечены всем необходимым для посевной
21/04/25 14:45
Власть
В Новосибирске изготовили защитную сетку для беспилотников
21/04/25 14:30
Наука
ФАС уличила новосибирский аэропорт Толмачёво в нарушении конкуренции
21/04/25 14:00
Право&Порядок Транспорт
Конференция об искусственном интеллекте пройдет в Новосибирске
21/04/25 13:15
Технологии
Из-за штормового ветра погиб житель Новосибирской области
21/04/25 13:00
Общество
Голосование по выбору пространств для благоустройства в НСО стартует с 21 апреля
21/04/25 12:15
Власть
Горнолыжные курорты Новосибирской области не стремятся в реестр Росаккредитации
21/04/25 12:00
Бизнес Власть Общество
Дефицит бюджета Новосибирской области вырос до 26 млрд рублей
21/04/25 11:30
Власть Финансы
Департамент молодежной политики Новосибирской области возглавил Василий Носков
21/04/25 10:30
Власть Отставки и назначения
Новосибирская область сможет получить субсидию на завершение недостроев
21/04/25 10:00
Недвижимость
Режим повышенной готовности введут на Ипподромской в центре Новосибирска
21/04/25 9:12
Власть Город Общество
В Новосибирске готовятся к выборам: Партия пенсионеров рассматривает кандидатов
21/04/25 8:00
Власть
Время снеговиков: бурю с мокрым снегом и дождём и грозами пообещали синоптики жителям Новосибирска
20/04/25 18:45
Общество
Тяжелые воспоминания о войне до сих пор вызывают слезы
20/04/25 17:30
С 20 апреля в Новосибирской области запретили ловить рыбу
20/04/25 16:30
Общество Право&Порядок
Киев нарушил пасхальное перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным
20/04/25 15:00
Власть
Большинство популярных у новосибирцев пляжей не готовы к аккредитации
20/04/25 13:30
Бизнес Власть Общество
Два ведущих новосибирских вуза получили предостережения от Рособрнадзора
20/04/25 11:25
Образование
«Сейчас нас ничто не останавливает»: экс-глава узбекской диаспоры призвал своих земляков к экспансии в России
20/04/25 10:00
Общество Политика
Популярное
Трупы животных, найденные у озера в Новосибирской области, утилизируют
11/04/25 16:30
Новосибирский депутат требует радикальных мер в отношении бродячих собак
9/04/25 18:00
По частному сектору, где насмерть сбили новосибирца, разрешено ездить до 60 км/ч
1/04/25 12:30
Владельцев собак и кошек в Новосибирске предупредили о новой схеме обмана
31/03/25 16:30
Как уxаживать зa кoмнaтными растениями пo Луннoму кaлeндapю в aпpeлe 2025
28/03/25 9:45
В центре Новосибирска два человека погибли в ДТП
27/03/25 12:00
Новости компаний
Новосибирские энергетики поддержали научно-практическую конференцию
18/04/25 9:30
Уралсиб запустил акцию «Отличное решение» для новых бизнес-клиентов
16/04/25 9:10
Банк Уралсиб в Кузбассе стал участником молодежного марафона по кибербезопасности
15/04/25 9:10
Банк Уралсиб принял участие в Днях карьеры Новосибирского государственного университета
11/04/25 10:56
Новосибирские энергетики подтвердили свой статус лидера в ежегодном рейтинге
10/04/25 15:45
Уралсиб предлагает бесплатную экспертную поддержку участникам внешнеэкономической деятельности
8/04/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Апрель 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска