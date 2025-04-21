Участникам СВО с протезами помогают восстанавливать походку в Новосибирске

Учёные Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали программное обеспечение (ПО) для помощи людям с ампутацией нижних конечностей. Его опробовали на участниках специальной военной операции. Разработка помогает пациентам выработать правильную походку на протезах. Исследование проводится на базе филиала Московского протезно-ортопедического предприятия.

Для съемки данных кинематики походки ампутанта используется инерциальная система датчиков. По словам руководителя научной группы, кандидата физико-математических наук Владимира Сердюкова, она проста в использовании и более доступна по стоимости.

— Для работы с ней от персонала не требуется специальных навыков, а следовательно, нет необходимости в обучении. Протезисту достаточно установить на теле пациента пронумерованные датчики, провести калибровку и снять показания пациента в процессе ходьбы. На всю процедуру уходит в среднем по 15-20 минут. Затем данные поступают в обработку, по ее итогам становится известно, оптимально ли отрегулирован протез, соблюдаются ли требования ГОСТ при проведении реабилитации, насколько соответствует походка пациента походке здорового человека, — рассказал он.

Специалисты научной группы отмечают, что современные протезы нижних конечностей при правильной настройке позволяют добиться практически идеальной походки. Это подтверждают графики, построенные с помощью данного программного продукта.

— Современные протезы нижних конечностей позволяют своим пользователям вести активный образ жизни, заниматься спортом, путешествовать, но это все при условии, что протез правильно подобран и пациент научился правильно им пользоваться. Важно научить человека правильно ходить на протезе, потому что зачастую пациент не понимает, как правильно управлять суставом или ставить ступню. Всему этому учат во время реабилитации и оценить, насколько пациент освоил необходимые навыки, помогает наша разработка, — объяснила студентка 2 курса Механико-математического факультета НГУ Татьяна Шашкина.

Управляющий филиалом «Новосибирский» АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Антон Каменев подчеркнул, что программное обеспечение для исследования биомеханики ампутантов нижних конечностей, аналогичное тому, что разработали специалисты НГУ, пытаются создать во всем мире, но пока ни одной удобной для применения системы не было создано.

Напомним, за 2024 год филиал произвел более 650 протезов нижних конечностей, 107 протезов верхних конечностей. Мощности компании позволяют производить 1500 протезов. При этом в компании отметили, что в последние годы в регионе наблюдается тенденция к снижению числа ампутаций за счет развития сосудистой хирургии и более ранней диагностики заболеваний.

Ранее редакция сообщала о том, что ученые в Новосибирске создают программное обеспечение для индивидуального подбора протезов, а также прорабатывают возможность их производства.