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В Новосибирске изготовили защитную сетку для беспилотников

  • 21/04/2025, 14:30
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирске изготовили суперлегкую защитную сетку для беспилотников
Эта разработка обеспечивает сохранность дорогих дронов при падении с высоты примерно 10 метров.

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) разработали ультралёгкую защиту для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

— В молодежной научной лаборатории беспилотных авиационных систем факультета летательных аппаратов НГТУ разработали прототип защитной конструкции для беспилотников. Разработка представляет собой сферу из карбоновых трубок и скрепляющих их пластмассовых перемычек, внутрь которой можно поместить семидюймовый квадрокоптер, — рассказали в вузе.

Сферическая защита обладает небольшим весом и довольно крупными размерами — примерно 50 на 50 см. Это позволяет беспилотнику свободно передвигаться с этой защитой и не получать повреждений после падения. Конструкция обеспечивает надежную защиту аппарата даже при падении с высоты около 10 метров.

Дмитрий Сергеев, руководитель молодёжной научной лаборатории беспилотных авиационных систем, сообщил, что прототип их изобретения весит примерно 200 граммов и состоит из карбоновых трубок и напечатанных на 3D-принтере пластмассовых перемычек. В будущем планируется использовать термопластические перемычки.

Он уверен, что их конструкция будет востребована не только в замкнутых пространствах, где есть риск столкновения дронов со стенами или потолком, но и на открытых площадках. Благодаря карбоновой сфере беспилотник под управлением начинающего оператора сможет избежать множества падений и ударов о деревья.

— Стоимость летательного аппарата с оборудованием может достигать нескольких миллионов рублей, поэтому защита будет не лишней, — подчеркнул Сергеев.

Созданная сфера также позволяет дрону самостоятельно взлететь после падения, для этого нужно лишь слегка встряхнуть его двигатели. Стоимость защитной сетки не превышает 7 тысяч рублей.

Молодежная научная лаборатория беспилотных авиационных систем при факультете летательных аппаратов была основана в рамках программы «Приоритет-2030». В её задачи входит разработка, проектирование и создание опытных образцов беспилотных авиационных систем нового типа, а также электрических двигателей и модулей связи. Кроме того, лаборатория занимается подготовкой операторов для управления такими системами.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские ученые разработали устройство для космических телескопов Китая. Институт также принимает участие в создании российской космической обсерватории «Миллиметрон».

Источник фото: Freepik / Автор — bublikhaus

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Рубрики : Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : ученые Защита БПЛА


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