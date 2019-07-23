Аграрии Новосибирской области получили 1,8 млрд рублей господдержки

С начала этого года сельхозпроизводителям оказана поддержка из консолидированного бюджета в размере 1,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Как подчеркнул министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, своевременное доведение средств позволяет оперативнее организовать рабочий процесс. Так, сегодня опережающими темпами ведётся заготовка кормов. Уже заготовлено 381 тысяч тонн сенажа из запланированных 1,3 млн тонн и 206 тысяч тонн сена из запланированных 398 тысяч тонн. Лидерами по темпам работ являются Доволенский, Маслянинский и Черепановский районы.

Заместитель руководителя департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий региона Сергей Цукарь рассказал, что региональным минсельхозом совместно с департаментом разработана и с 2018 года внедрена информационная система «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Новосибирской области» (ГИС НСО «Господдержка АПК»). Система предусматривает подачу документов в электронном виде, что существенно упрощает процедуру получения сельхозпроизводителями мер господдержки.

— Внедрение системы позволило сократить более чем на месяц сроки доведения финансовых средств до сельхозпроизводителей за счет перехода на цифровое взаимодействие получателей господдержки с министерством сельского хозяйства региона, — отметил Сергей Цукарь. — До внедрения системы получение господдержки представляло собой сложный процесс, поскольку документы подавались в бумажном виде, отсутствовали их единые шаблоны, допускались ошибки, что приводило к неоднократным визитам в ведомство и другим сложностям.

Отмечается, что в результате использования ГИС НСО «Господдержка АПК» в 2018 году подано 6 700 заявлений, общая сумма поддержки составила более 2 млрд рублей (43,7 % от всей суммы господдержки, выдаваемой региональным министерством).

В 2019 году внедрен механизм подписания соглашений о предоставлении субсидий сельхозпроизводителям электронной подписью удаленно. В электронном виде заключено 862 соглашения, что составляет 86% от общего количества заключенных соглашений. За первую половину 2019 года было подано в электронном виде 1 926 заявлений (из них 1743 с электронной подписью, что составляет 90,4%), общая сумма господдержки составила около 1 млрд рублей. Также за счет осуществления взаимодействия с министерством в электронном виде только за 2019 год фермерам удалось сэкономить более 1 000 рабочих дней.

Сергей Цукарь рассказал, что среди перспектив развития системы планируется интеграция с региональной геоинформационной системой для повышения эффективности предоставления погектарной поддержки. Это позволит визуально отследить и проанализировать историю земельного участка с точки зрения выработки с гектара той или иной сельскохозяйственной культуры и сопоставить с мерами предоставляемой господдержки.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области