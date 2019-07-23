«Новосибирск – Владивосток»: новые связи и перспективы сотрудничества

Новосибирские предприятия готовы представить свою продукцию и услуги в рамках Дней делового и экономического сотрудничества «Новосибирск – Владивосток», которые пройдут c 23 по 26 июля 2019 года, сообщили в пресс-службе агентства стратегических коммуникаций ВДА.

Отмечается, что в программе Дней делового и экономического сотрудничества – встречи в администрации города Владивостока с профильными управлениями и подведомственными структурами, бизнес-переговоры, а также посещение организаций и предприятий, в сотрудничестве с которыми заинтересованы члены делегации. При участии МКУ «Центр развития предпринимательства» (г. Владивосток) состоится биржа контактов с предпринимателями (25 июля по адресу: ул. Запорожская, 77 (бизнес-центр CITYHALL), 8 этаж, каб. 813). Делегацию возглавит Александр Серов, заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства — начальник управления промышленности мэрии города Новосибирска.

Дриллер Анна Александровна, генеральный директор ООО «Техэлектро-Сибирь», готова представить конкурентоспособный товар от российского производителя кабельной арматуры КВТ, с сроком гарантии до 35 лет. Компания заинтересована расширить свое присутствие на рынке Владивостока, а также принять активное участие в программе «импортозамещение».

— Наша компания заинтересована в поиске партнеров в городе Владивостоке: строительные организации, предприятия ТЭК, компании-производители СИП-домов, домов из бруса, легковозводимых стальных зданий. Готовы участвовать в проектах благоустройства в г. Владивосток, — отметил руководитель отдела корпоративных продаж ООО «БАУ Групп» Дмитрий Шин.

Коммерческий директор ООО «Сигма-ПРО» Сергей Скрябиков подчеркнул, что для компании во Владивостоке есть большой интерес по сотрудничеству с рядом учебных и научно-исследовательских организаций, для использования продукции по направлениям исследований в области гидродинамики, аэродинамики, изучения горения и деформаций.

— Также диагностика и исследование факела распыла форсунок любого типа. Мы уверены, что те встречи, что сегодня запланированы, будут результативны как для нашей компании, так и позволят укрепиться Новосибирску, как городу с большим научным-промышленным потенциалом, — отметил Сергей Скрябиков.

В состав делегация Новосибирска также вошли ООО «Комбест», ООО «Сибинжиниринг», ООО «НЗЖБОиС», ООО «Лиссиб», Ассоциация содействия развитию производителей отечественных средств и систем промышленной автоматизации «Техмашавтоматика» и другие.

Организатор – департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

Фото предоставлено агентством стратегических коммуникаций ВДА